工訓中心辦理工兵戰術戰法暨訓測講習 精進作戰支援

記者王子昌／綜合報導

陸軍工兵訓練中心日前辦理「陸軍114年工兵戰術戰法暨訓測講習」，由司令部工兵處處長葉少將主持，邀請各兵監及各軍團工兵單位共同與會，透過專題發表、研討及訓測規劃說明，為工兵戰法及建軍備戰提供具體建言。

葉處長表示，面對新型態威脅，國軍必須重新省思軍事戰略應如何調整因應，並以近年國際戰事為借鏡，以多域拒止、建構不對稱戰力、科技創新、強化作戰韌性、動員與全社會防衛、提升後備戰力，厚植灰色地帶應處能量為核心，持續強化國防建設與社會防衛能量。