工訓中心防火安全講習 強化官兵危安意識

記者張雅淳／綜合報導

為強化部隊防火安全意識，提升營區火災預防與應變能力，陸軍司令部日前於工訓中心辦理民國115年「防火安全講習」，邀請高雄市政府消防局第4大隊燕巢分隊隊員郭軒庭蒞臨授課，並邀集所屬各單位幹部及相關承辦人員參加，透過專業課程講授與實務經驗分享，深化官兵防火安全觀念。

此次講習課程內容涵蓋營區常見火災肇因分析、防火安全管理重點、用電安全與危險物品管制作為、初期滅火要領，以及火災發生時之通報、疏散與緊急應變程序，並結合實務案例說明，使參訓人員充分了解各項防火作為之重要性，進而落實於日常營區管理。

工兵處長葉少將表示，防火安全為部隊安全管理之重要一環，平時確實落實教育訓練與宣導，方能有效降低火災風險；未來將持續推動各項安全講習與督導作業，強化官兵危安意識，營造安全穩定之營區環境，確保部隊戰力完整發揮。

陸軍司令部工兵處長葉少將主持115年防火安全講習，強化官兵危安意識。（工訓中心提供）