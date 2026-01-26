工讀妹尾牙抽到最大獎「1舉動」被罵：不會做人

台灣企業尾牙季發生引人關注的事件。一名二十多歲的工讀生在公司尾牙抽到最大獎鍋具後，在公司群組發文表示：「各位哥哥姐姐晚上好，今天尾牙我抽到這個最大獎，但我用不到，有沒有人想要跟我換的？」

該貼文隨即引起關注。有前輩回應表示想要卻無法交換，並提醒該鍋具是當晚最大獎。老闆隨後在群組現身，直言尾牙抽獎是公司體恤員工的心意，私下詢問尚可，但公開在群組換獎不妥，並表示下次最大獎將改成三千元現金。

事件曝光後在網路引發兩極反應。支持老闆的網友認為，公開換獎讓送禮者沒面子，工讀生社會歷練不足，對人情世故不夠熟悉。也有人指出，有尾牙和抽獎已經不錯，不該在大群組提出此類要求。

另一派網友則替工讀生緩頰，認為抽到用不到的實體獎品反而困擾。不少人直言現金才最實用，甚至有人認為工讀生的舉動反而替大家爭取到更實際的福利。此事件凸顯企業尾牙獎品選擇與職場溝通禮儀的重要性。

