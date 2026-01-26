工讀妹抽中尾牙大獎群組求交換 釣出老闆喊「明年只發3千」網譏玻璃心

一名年輕工讀生尾牙抽中「最大獎」，直接在公司群組詢問是否有人要交換，行徑惹怒老闆。（示意圖，photoAC）

尾牙抽獎本該是犒賞員工的重頭戲，最近卻有場抽獎卻演變到不歡而散，一位20多歲的工讀生妹子運氣爆棚，抽中了全場最大獎「鍋具組」，可是第一時間卻在公司大群組公開詢問有沒有人想交換，沒想到釣出老闆親自回覆，揚言明年的大獎直接縮水成3000元現金，這番言論一出，群組瞬間冷場，硬碰硬的對話被截圖傳開後，網友意見超兩極。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文透露，一名工讀生在尾牙抽到最大獎鍋具後，第一時間在公司群組發問是否有人願意互換，這份直白雖然有禮貌，卻不小心踩到了職場禁忌。

廣告 廣告

前輩在群組內好心提醒這是最大獎，隨後老闆也直言尾牙抽獎代表公司的慰勞之意，私下換就算了，放在群組講實在太不給面子，甚至當場放話以後最大獎乾脆改成3000元現金就好，當場讓原本歡樂的抽獎喜悅直接煙消雲散。

尾牙抽到的獎品用不到，到底可不可以公開喊交換？

貼文曝光後，引發網友論戰，支持老闆的網友認為，工讀生社會經驗太淺，這種做法確實讓場面很難看：「無論如何我是覺得不應該在大群組問，這是對送禮人基本的禮貌吧」「有尾牙還有抽獎不錯了，並不是所有工作都有」「情商不夠，除非家裡有礦，只是出來體驗生活，不然以後生活不易，還是得了解一些人情世故」「不是說妹妹這樣做法是錯的，但職場上還是要給老闆一些面子」「老闆應該是覺得在大群上問他沒面子，私底下再說很重要」。

鍋子當尾牙最大獎合適嗎？

不過也有另一票網友笑說工讀生根本是英雄，直言大獎送鍋子真的讓人很無言在公司群組「鍋子最大獎，就是故意在洗老闆的臉啊，還好意思生氣，玻璃到爆」「就是爛才會被換，夠好的都送家人跟直接賣了，還玻璃心」「老闆在玻璃心什麼？用不到的東西跟別人交換有什麼問題」。

甚至有人吐槽：「3000元還比這個鍋子有價值」「放個鍋子當最大獎，不知道的人還以為這鍋子價值不菲呢」「錢比較實在」「現金實用，抽到自己用不到的東西實在很煩」。

更多鏡週刊報導

他抱怨新人抽中尾牙10萬頭獎「不請客」 反被網嗆爆：陋習該改了

超佛公司曝光！尾牙沒中獎「公司當場送1人1台筆電」 前員工：很早就普發3C了

年底好運密碼曝光？尾牙前播這首歌「全桌中獎」 一票人實測回報