工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人

生活中心／朱祖儀報導

不少公司已經舉辦尾牙。（示意圖／資料照）

不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品，文章曝光掀起討論。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文透露，最近工讀生妹妹在尾牙活動上抽到最大獎「鍋子」，但因為用不到，就在公司群組表示，「各位哥哥姐姐晚上好，今天尾牙我抽到這個最大獎，但我用不到，有沒有人想要跟我換的？」

有前輩看到後回應，「我沒辦法跟你換，不然滿想要的哈哈，我家放不下了」，也強調鍋子是當晚最大獎。老闆看到對話後，不滿表示「尾牙抽獎是公司體恤員工的一個心意，私底下問大家就算了，這樣下次都改成獎金3000為最大獎了。」

工讀生妹妹想要換掉鍋子，結果惹怒老闆。（圖／翻攝自爆怨2公社）

文章曝光後，不少人認為工讀生妹妹的做法不妥，「老闆之後可能也用不到她了」、「有尾牙還有抽獎不錯了，並不是所有工作都有」、「老闆應該是覺得在大群上問，讓他沒面子，私底下再說很重要」、「無論如何我是覺得不應該在大群組問，這是對送禮人基本的禮貌吧」、「在大群說這種事，就是出社會不夠久，人情世故這方面還摸不熟，結案。」

但也有許多人說，「現金實用，抽到自己用不到的東西實在很煩」、「最大獎是鍋子…無言了」、「我寧願要錢，用不到的鍋子算啥？」、「大家可要好好的謝謝工讀生妹妹的勇敢，替大家爭取到更好的福利更大的獎項」、「我覺得她問的很禮貌，老闆也太玻璃心了。」

