工讀時薪196元反超正職？ 網揭關鍵差異：是隱形收入





最低工資年年調漲，本該是基層勞工的好消息，卻也意外掀起另一波職場焦慮。隨著2026年新制上路，有人開始重新計算收入結構，發現「領時薪」與「領月薪」之間的差距，似乎不再那麼理所當然，甚至讓不少正職族群產生動搖。

根據最新公告，2026年起台灣最低基本工資將調升至每月29,500元，時薪則來到196元，創下連續十年上調紀錄。不過，有網友近日在網路論壇Dcard上發文指出，若以最低薪正職、每月上班22天計算，換算下來的時薪其實相當有限，反觀時薪制工讀生，只要班表排得穩定，扣除勞健保後，月收入反而可能更高。

原PO進一步指出，許多領最低薪的正職，早已沒有年終、三節獎金等福利，國定假日多半只能照規定休假，無法透過加班增加收入；相較之下，工讀只要多排幾天班，收入就能明顯拉升，與正職的差距並不如想像中大。她也分享自身經驗，表示有些公司在福利上對正職與工讀幾乎一視同仁，像是員工價、員工旅遊、尾牙抽獎都有份，但實際工作內容卻是「正職責任更重、什麼都要扛」，讓她忍不住質疑這樣的制度是否合理。

▼原PO指出時薪制工讀生，只要班表排得穩定，扣除勞健保後，月收入反而可能比正職來得更高。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，引發大量網友共鳴，有人直言這正是近年越來越多人選擇工讀或兼職的原因之一。部分網友分享，只要時間調配得宜、體力能負荷，同時兼兩到三份工作，確實能靠高工時換取相對可觀的收入。

▼不少網友直言近年越來越多人選擇工讀或兼職，月收入有機率比正職還高。（示意圖／取自Pexels）

不過也有不少人提醒，工讀的優勢建立在「班排得滿」的前提下，一旦遇到淡季、請假或被調班，收入就會立刻縮水，長期穩定性與生活品質仍存在風險，「PT的缺點很難每天排滿8小班吧，還有容易砍班」、「工讀可以砍班砍到你自願離職」、「就算妳現在排班排滿滿，妳也不能保證幾個月幾年後依然如此」。

此外，許多網友將討論焦點放在最常被忽略的差異─特休制度。有人指出，正職能隨年資累積特休，不僅請假不影響薪資，未休完的特休還能依法折算成工資，等於是一筆隱形收入；相較之下，工讀一請假就少領一天錢，甚至可能被砍班。

（封面示意圖／翻攝photoAC）

