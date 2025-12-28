工讀生偷吃老闆娘！後門擁吻被監視器拍到 老闆怒提告

台北市一間小吃攤的老闆阿偉（化名）指控，在雇用一名男子作為工讀生後，不料他竟與自己的妻子小美（化名）發展婚外情。（示意圖／翻攝自photoAC）





台北市一間小吃攤的老闆阿偉（化名）指控，在雇用一名男子作為工讀生後，不料他竟與老闆娘小美（化名）發展婚外情。更令阿偉心寒的是，在調閱監視器後，竟發現自己的妻子竟和工讀生在小吃攤後門擁抱、親吻，讓他氣得將工讀生告上法院。事後經士林地院法官審理，認為工讀生確實侵害了阿偉的配偶權，最終判他須賠償20萬元。

調閱對話紀錄驚見曖昧字句 老闆崩潰心碎

根據判決書，阿偉與小美在2016年結婚後，一同開設小吃店維持日常生計，並雇用工讀生幫忙店內運作。怎料卻在2023年11月間，阿偉發現小美與工讀生有許多親密接觸、舉動，在好奇心驅使下，阿偉便要求妻子提供2人的對話紀錄，竟發現他們竟互傳「謝謝寶貝」、「等等看到你先親一個」等曖昧字句，讓阿偉相當崩潰。

監視器成鐵證 後門擁抱親吻全被拍

在得知妻子與工讀生發生外遇，阿偉在心寒之餘，還是鼓起勇氣調閱監視器尋找2人談情說愛的蛛絲馬跡。沒想到一查後發現，小美和工讀生在2024年1月17日晚間，便在小吃店後門直接擁抱、親吻，阿偉在一氣之下便將工讀生告上法院，並認為工讀生的行為嚴重破壞他的婚姻圓滿與幸福，還侵害了他的配偶權，因而決定向他求償精神慰撫金60萬元。

侵害配偶權情節重大 工讀生判賠20萬元

工讀生在法庭上極力抗辯，並辯稱阿偉、小美的婚姻早已失和，並沒有實質婚姻基礎，他的行為並未對造成阿偉精神損害。此外，他的委任律師更主張，司法院大法官於釋字第791號解釋中指出，通姦罪違反憲法，因憲法重視個人性自主權，不再以婚姻制度為優先保障。因此，「配偶權」不屬於民法所保障的權利，阿偉無法基於此向他人求償。

廣告 廣告

士林地院審理後，並未採信工讀生的主張。法官在判決中指出，司法院釋字第791號僅認定以刑罰處罰通姦行為過於嚴苛、違反比例原則，因此宣告刑法通姦罪違憲，並不代表否定婚姻制度及配偶間的忠誠義務。法院強調，婚姻關係仍受憲法保障，夫妻應互負誠實與忠誠責任，以維繫共同生活的完整性。

法官進一步認定，工讀生身為阿偉的員工，卻藉由工作之便與老闆娘發展不當關係，包含親密對話及擁抱行為，已對阿偉的配偶權造成實質侵害，依法應負侵權損害賠償責任。至於賠償金額，法院認為阿偉請求的60萬元偏高，綜合雙方學經歷、社會與經濟狀況，判決工讀生精神慰撫金20萬元，全案仍可上訴。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿