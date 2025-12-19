工頭堅深度解讀高雄果嶺自然公園 見證從封閉球場到開放綠地的蛻變 11

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

旅遊達人工頭堅近日推出影片，從日本港都城市的發展對照高雄的城市建設，深度解讀高雄果嶺自然公園的轉型故事。他（19）日指出，果嶺自然公園原為高爾夫球場，因違法使用農藥等爭議遭高雄市政府收回土地，如今占地70公頃的都市綠洲從封閉的俱樂部轉變為開放的自然教室，象徵土地正義與「還地於民」的具體實踐，也體現高雄以永續與慢城市為核心的發展方向。

工頭堅以橫濱、神戶、福岡等日本港都為例，對照高雄港灣再生的步伐，並以橫濱三溪園、金澤兼六園、福岡大濠公園等日本名園為參照，介紹果嶺自然公園的生態特色。園區保留2658棵樹木，記錄到保育類鳳頭蒼鷹與黃鸝棲息，並規劃7.2公里步道系統與滯洪水體，採低干預設計讓自然自行演替，成為兼具環境教育與生態保育功能的都市綠地。

工頭堅也談到高雄近年從綠地建設到城市發展的進步。他親身體驗捷運、輕軌等大眾運輸的便利，走訪衛武營欣賞表演、駁二參與音樂節，並與家人搭乘輕軌遊歷哈瑪星等歷史景點，展現高雄多元且具文化底蘊的生活樣貌。

此外，工頭堅也引用全球城市資料庫「Numbeo」2025年中期的跨城市比較數據指出，高雄在「城市醫療照護指數」排名世界第一，顯示城市在交通、醫療、文化與經濟等面向均穩健成長，展現高度的城市活力與宜居潛力。

高雄市近年亦積極推動智慧城市與數位轉型政策，透過整合數據治理、導入創新科技，提升政府效能與市民生活品質。影片最後邀請觀眾一起見證果嶺自然公園的蛻變與高雄城市的轉型，感受港都綠地再生的美好力量。

照片來源：高雄市府

