工頭堅鏡頭下的高雄蛻變：從日本港都到果嶺自然公園見證城市價值轉型

工頭堅走訪高雄果嶺自然公園，以旅人的視角觀察整體城市的變化，精彩內容都在影片中呈現，邀請民眾一起感受高雄近年的發展與轉變。（圖／高雄市政府提供）

知名旅遊達人工頭堅透過旅人的視角，拍攝影片記錄日本與台灣兩地港都城市的對照，並藉此深入介紹高雄的城市建設與綠地轉型。根據影片內容，他從橫濱、神戶、福岡等港都城市出發，觀察其城市發展後，再引申對比高雄在港灣建設與綠地規劃上的蛻變與進步。

影片特別聚焦於高雄果嶺自然公園的誕生過程。該地原為私人高爾夫球場，因非法使用農藥等爭議，引發社會關注。最終，高雄市政府依法收回土地，並將原本封閉的場域轉型為佔地70公頃的開放性自然教室。這一過程不僅體現「土地正義」的實踐，也彰顯高雄致力於環境永續與全民共享的城市價值。

果嶺自然公園現保留了2,658棵原生樹木，並成為鳳頭蒼鷹、黃鸝等保育類野生動物的棲息地。園內設有總長7.2公里的步道系統與多處水體，具備滯洪與生態調節功能，採用低干預設計理念，讓自然自行演替，成功轉型為真正具生態功能的城市綠地。

影片中，工頭堅也介紹高雄在公共交通、文化生活等層面的進步。他以搭乘捷運、輕軌造訪衛武營、駁二、大港開唱及哈瑪星等地為例，描繪高雄日漸活絡的城市脈動。他也與母親一同搭乘輕軌遊歷市區，親身體驗城市文化活動的普及與便利。

引述全球城市資料庫「Numbeo」於2025年中期的比較數據，高雄在「城市醫療照護指數」中排名全球第一，顯示在交通、醫療、文化與經濟等多方面均有顯著提升，展現出十足的城市活力與競爭力。

此外，高雄也積極投入數位轉型，推動智慧治理，整合數據應用，並藉此提升政府效能與產業創新能力。從城市基礎建設到科技導入，高雄逐步邁向永續宜居的現代化都市。

