「工頭堅」深度解讀高雄果嶺自然公園 從封閉球場到開放綠地的土地正義

〔記者葛祐豪／高雄報導〕旅遊達人「工頭堅」昨(18日)發布新影片，以旅人視角從日本的港都城市對照高雄港都建設，再從日本知名公園，延伸介紹高雄果嶺自然公園，影片闡述高雄果嶺自然公園原為高爾夫球場，因違法使用農藥等爭議，由高市府強制收回土地，讓占地70公頃的都市綠洲從封閉的俱樂部，成為開放的自然教室，正是土地正義與還地於民的實踐。

影片中，工頭堅娓娓道出從日本橫濱、神戶、福岡等港都城市，對照高雄港都建設正在逐步成長，再從橫濱三溪園、金澤兼六園、福岡大濠公園等日本知名公園，延伸介紹高雄果嶺自然公園，園區占地70公頃，保留2658棵樹木，記錄到保育類鳳頭蒼鷹和黃鸝，園內規劃7.2公里步道系統，多處水體提供滯洪功能，採用低干預設計讓自然演替，是真正的生態公園。

近年來，高雄從綠地公園到城市建設有目共睹，工頭堅在影片中也介紹搭乘高雄捷運、輕軌的便利，包括衛武營看劇、駁二參加大港開唱，也與媽媽搭乘輕軌遊市區、前往拍攝哈瑪星歷史景點等，參與高雄日漸蓬勃的文化活動。

工頭堅並引用全球城市資料庫「Numbeo」的跨城市比較指數，2025年中期的數據顯示，高雄在「城市醫療照護指數」排名世界第1，可見高雄在交通路網、醫療照護、文化活動、經濟發展等各面向皆持續提升，展現十足的城市活力。

工頭堅認為，高雄也投入數位轉型，透過智慧城市治理、整合數據應用、帶動產業升級與創新科技，打造更便捷、永續的宜居城市，邀請民眾一起感受高雄近年的發展與轉變。影片網址

