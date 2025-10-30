工黨民調跌到歷史最低! 只剩17% 斯塔默危險了 「這黨」飆升大贏10%

英國首相斯塔默。 圖：翻攝自英國首相府（資料照）

[Newtalk新聞] 據英國《每日電訊報》《獨立報》28 日報導，民調機構 YouGov 當天發佈的一項民調結果顯示，英國首相斯塔默領導的工黨支持率跌至歷史最低，僅獲 17% 的選民支持，明顯落後於英國改革黨。

英媒稱，這一結果對工黨構成沉重打擊，也引發了對斯塔默領導地位的進一步質疑。

民調資料顯示，只有 17% 的選民支持工黨，這與支持保守黨的選民比例相同，而英國改革黨的支持率繼續飆升，達到 27%。綠黨的支持率為 16%，是該黨歷次民調中最高的一次，自由民主黨緊隨其後，支持率為 15%。

廣告 廣告

《每日電訊報》指出，工黨當前的民調表現已低於上屆保守黨蘇納克政府任期中的最低紀錄（18%），顯示公眾對政府的不滿持續加深。

倫敦市中心反移民示威人數多達三百萬人。 圖：翻攝自 X

英媒分析稱，斯塔默政府近期連遭挫折——不僅在威爾士卡菲利選區的補選中慘敗，還因移民政策混亂而飽受批評。過去一周的兩起事件凸顯了斯塔默政府在移民問題上的混亂：一名被驅逐的非法移民在數天后重返英國，另一名性犯罪移民則被錯誤地從監獄釋放。

《獨立報》28 日在文章中強調，民調結果顯示工黨正面臨來自左右兩翼的雙重壓力。一方面，右翼的英國改革黨吸引了大量對政府不滿的傳統選民。另一方面，左翼的綠黨在年輕群體中崛起。

資料顯示，在 18 至 24 歲人群中，工黨僅獲 21% 的支持，這一趨勢表明工黨在年輕選民中的吸引力正在快速流失。

目前，英國民調機構和政界人士都在展望明年的地方選舉，以及蘇格蘭和威爾士議會選舉，並認為這些選舉對工黨來說是一個嚴峻的挑戰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不是川普說甚麼都ok! 美國提出「這要求」 高市早苗悍然拒絕了.....

美軍怕了! 部署委內瑞拉外海8美艦紛紛緊急撤離 因這「龐大力量」來了…..