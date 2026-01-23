左乳腫塊沒就醫 拖成第3期三陰性乳癌

奇美醫院建立「綠色快速通道」，與癌症希望基金會攜手舉辦乳癌病友學習營，透過經驗分享建立多專業跨團隊與病友互動模式。

（奇美醫院提供）

記者汪惠松∕台南報導

一名61歲婦女自行觸摸左乳房發現有腫塊未就醫，直到腫塊變大診斷為第3期三陰性乳癌；使用標準化療合併免疫藥物治療，每3週1次共完成8次後進行手術切除腫瘤。切除之乳房組織和淋巴結經病理化驗沒有任何癌細胞，達到完全病理反應，目前持續門診追蹤。

奇美醫院秉持「以病人為中心」的全方位照護理念，23日與癌症希望基金會攜手舉辦2026年奇美乳癌病友會「療癒三部曲－從副作用到復原力」乳癌病友學習營。內容涵蓋疾病衛教、心理支持、經驗分享、復健舒壓及生活重建等，建立多專業跨團隊與病友互動的模式，讓病友從確診、治療到重返生活的過程中都不孤單。

廣告 廣告

外科部長暨乳房醫學中心主任陳明鎮表示，乳癌病友除面臨治療副作用，還要承受身心壓力、生活角色改變及長期療程規劃等，因此「正確資訊的補充」與「即時心理的支持」更是治療過程中不可或缺的一環；透過將醫療服務從醫院端延伸至社區的照護模式，讓每位病友都能從初診時的恐懼、治療中的不適，到重新找到生活節奏與生命意義。

他說，這場關懷交流的乳癌病友學習營，規劃「療癒三部曲」，透過醫護、藥師、物理治療師、心理師等多專業跨團隊的專業力量，為病友提供最實用、最貼近需求的照護資訊，讓病友更有方向、更安心地面對長期療程，充分展現「康復道路上，有人同行」的重要性。

陳明鎮提醒，乳癌為女性最常見的癌症之一，早期發現治癒率可達9成以上。呼籲民眾定期接受乳房攝影檢查。

為確保高度懷疑乳癌病人能及時獲得診斷與治療，奇美乳房醫學中心建立「綠色快速通道」專人協助服務。民眾若已持有乳房相關檢查報告歡迎利用綠色通道信箱：cmh750g-1@mail.chimei.org.tw聯繫，將由專人依需求協助安排後續門診或檢查。