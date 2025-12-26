左傾執政引發高通膨 美媒比較各州數據

白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers, CEA）發布一項最新分析顯示，在過去一年內，共和黨執政州的通貨膨脹年成長率平均為2.5%，低於民主黨執政州的3.0%。這項分析由福斯商業頻道（Fox Business）獨家審閱，數據來源為美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）截至2025年11月的消費者物價指數年成長資料。



由於美國目前並無官方的州級消費者物價指數，白宮經濟顧問委員會採用區域性通貨膨脹數據，並根據各州人口比例進行加權調整，以估算州級通膨率。分析涵蓋不同政治分類標準，包括以2024年總統大選結果將州分為共和黨或民主黨執政州。

民主黨執政都市能源價格高漲



在都市層面，差距更為顯著。位於共和黨執政州的都會區，通貨膨脹年成長率為1.9%，而民主黨執政州的都會區則達到3.0%。能源價格上漲是導致民主黨執政州都市整體通膨率較高的主要因素之一。在巴爾的摩、芝加哥、洛杉磯以及紐約等主要民主黨執政都市，能源價格漲幅遠高於共和黨執政州的都市。

能源與交通運輸成本合計貢獻了都市間通膨差距的大部分。當電力、天然氣以及通勤相關費用等民生必需品價格上漲時，即使漲幅不大，家庭也能迅速感受到影響。

全國範圍內，住房價格通膨持續維持高位。不過，民主黨執政州的住房價格上漲速度略高於共和黨執政州。

美國選民關注通貨膨脹



白宮國家經濟委員會主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett）於12月21日受訪時表示，川普政府正以全面動員方式應對住房負擔能力危機。哈塞特指出：「整個內閣的所有成員都在努力讓住房變得更可負擔。」他透露，政府正在制定一項全面性住房提案，旨在減輕購屋者負擔，相關細節預計於2026年初公布。

這項經濟顧問委員會分析發布之際，通貨膨脹仍為美國選民最關注的經濟議題之一，州政府與聯邦領導人持續針對能源、住房以及交通運輸等直接影響生活成本的政策進行討論。

