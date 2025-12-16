「左右塗」護唇膏NG！ 皮膚科醫師揭正確用法：上下擦

進入秋冬季節，氣溫與濕度下降，不少民眾發現嘴唇更容易乾燥，紛紛使用護唇膏保濕。（圖／東森新聞）





進入秋冬季節，氣溫與濕度下降，不少民眾發現嘴唇更容易乾燥，紛紛使用護唇膏保濕。不過，皮膚科醫師提醒，護唇膏的塗抹方式其實大有學問，許多人從小到大都擦錯方向，反而可能讓嘴唇越擦越乾。

市面上護唇膏種類繁多，從棒狀、罐裝到附抹棒設計，甚至結合造型包裝吸引消費者目光，成為秋冬保養的熱門商品。不少民眾在感覺嘴唇乾燥時，習慣拿起護唇膏左右來回塗抹，認為這樣比較均勻。

不過，皮膚科醫師指出，這樣的塗法其實並不正確。唇部的紋路主要呈現縱向，如果左右塗抹，容易增加摩擦，反而破壞唇部皮膚結構，導致乾燥、脫皮情況加劇。正確方式應該是順著唇紋，上下方向輕輕塗抹，才能讓護唇膏成分有效滲入唇部紋理，達到完整覆蓋與保濕效果。

皮膚科醫師趙昭明說明，縱向塗抹有助於護唇膏成分進入唇部黏膜與紋理中，才能真正發揮滋潤作用。這樣的原則，也與塗口紅時順著唇形上色的概念相同。

此外，日本美容診所業者也指出，早上刷牙洗臉後，以及晚上洗完澡後，是嘴唇最容易乾燥的時段，建議可在這兩個時間點加強護唇保濕。醫師也提醒，護唇膏一天可塗抹三到五次，但應以輕柔為原則，避免過度摩擦。

專家呼籲，正確使用護唇膏，不僅能改善乾裂問題，也能避免因錯誤摩擦導致脫皮惡化。想要嘴唇保持水潤，記得改掉左右塗抹的習慣，順著唇紋上下塗，才能真正達到保養效果。

