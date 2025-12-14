左岸公園驚見女屍仰躺馬桶旁…死者身分為8旬婦「家屬曝生前有憂鬱症」

社會中心／嘉義報導

有民眾於13日在左岸公園發現一名婦人倒臥廁所已身亡。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣民雄鄉的左岸公園13日清晨驚傳命案。當地一名李姓清潔工在進行清潔工作時，於公園女廁內發現一名婦人倒臥在地，嚇得隨即通報警方；警方到場後，發現該名婦人已明顯死亡，並在現場地面發現安眠藥空包。如今，死者身分曝光。

民雄分局13日上午6時許接獲民眾報案，指左岸公園的公共廁所有名婦人倒在廁所門邊，隨即派員前往處理；警方到場並警方初步勘查後，發現女性死者，呈仰躺姿勢於蹲式馬桶旁，身上並無發現明顯外傷或打鬥痕跡，現場環境亦無破壞跡象。

警方指出，死者身上並無任何可辨識身份的證件或物品，當地村長及村民均表示對該名婦人並無印象；此外，警員在現場地面發現了4個安眠藥的空包裝，為了儘速確認死者身份，警方已捺印死者多指指紋，並擬請鑑識科協助進行比對。

經過調查後，確認死者為一名甘姓婦人（83歲），綜合現場勘查的跡證與法醫解剖相驗結果，判斷死因為窒息，已排除他殺可能，確認無外力介入。據了解，家屬接獲通知到場協助處理後續事宜時，向檢警透露甘婦生前患有憂鬱症。檢警完成必要程序後，已將遺體發還家屬處理後事。

民雄鄉公所表示，案發期間為配合警方調查蒐證，左岸公園的女廁及無障礙廁所一度暫停使用，待檢警完成所有程序，並確認現場清潔與安全檢查完畢後，將會儘快重新開放供民眾使用。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

