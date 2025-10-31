左岸咖啡館x hoi!好好生活 將法國風景裝進香氛，打造法式生活感

氣味，能把一個地方的記憶帶進生活，也能讓看似重複的日常變得更為不同。

左岸咖啡館攜手居家品牌 hoi! 好好生活旗下的「hoi! LAB實驗室香氛」，以咖啡 x 法式風景 x 香氛為核心，將左岸咖啡館4款經典口味對應法國迷人風景，濃縮進香氛之中，讓感官路徑從味覺延伸到嗅覺，在呼吸與啜飲間，遇見巴黎街頭的浪漫景色。

四款香氣，四種法式風景的嚮往

本次跨界合作的香氛瓶身設計靈感取自於優雅的法式拱形窗，搭配巴黎著名地標的插畫，將法式的從容浪漫化為日常的節奏，讓每天的一杯咖啡與靜靜佇立在邊桌的香氛瓶，為生活抹上一點法式韻味，注入一分美好嚮往，像法國人「重視生活」、「享受當下」的態度，練習好好生活。

hoi! LAB 巴黎鐵塔 x 昂列奶茶，都會與經典的巧妙交會

晴空下巴黎鐵塔是法國的經典印象，如同昂列奶茶熟悉又帶有朝氣。以豐富的花果香氣與琥珀、橡木苔相疊，猶如漫步巴黎街道，隨風捎來花店的新鮮花香，將巴黎的浪漫時尚收進生活裡。

hoi! LAB 塞納河畔 x 厚乳拿鐵，慢步調的午後咖啡時光

漫步塞納河畔，隨興走進街角的咖啡館點杯厚乳拿鐵，奶香緩緩飄入口中，溫柔地舒緩心情。以溫潤木質調為主，緩緩鋪陳猶如咖啡館的沉靜，以一杯咖啡留下午後的從容與愜意，好像時間也慢了下來。

hoi! LAB 普羅旺斯 x 無加糖拿鐵：溫柔舒心的假日晨光

普羅旺斯整片的薰衣草田彷彿是覆在肩上的輕柔薄毯，讓情緒得以溫柔安放，以舒心的薰衣草與草木調，添入清澈的空氣感，猶如晨光灑落薰衣草田，空氣清透而明亮，就像迎接假日的那杯無加糖拿鐵，心情輕盈自在。

hoi! LAB 尼斯蔚藍海岸 x 拿鐵咖啡：海風吹拂的南法自在

晴朗日光下的蔚藍海岸，澄澈的天空與波光粼粼的海水照映出南法風情；以柑橘果香為主調，佐上淡淡鹽味的清新海風，感受度假般的愉悅放鬆，手中的拿鐵咖啡，如陽光照映下的大片海洋，湛藍沁心。

杯杯集點趣，將日常抹上法式韻味

以上訊息由左岸咖啡館提供