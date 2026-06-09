左左右右高中畢業了！「5歲就出道」絕美成年模樣曝光

左左右右從5歲就出道，如今已高中畢業，雙雙成為18歲的女孩了。（圖／中時資料照）

台灣雙胞胎童星組合「左左右右」自從5歲就在演藝圈出道，憑藉可愛又活潑形象，紅遍大街小巷，還曾四度登上美國知名節目《艾倫秀》可見他們的高人氣。如今13年過去了，現在的他們都已高中畢業了，成年後的模樣再度掀起討論。

8日，左左右右開心分享一段影片，是她們精心錄製的可愛片段。影片中，留著黑長直髮的左左與染了褐色頭髮、紮著低馬尾的右右，分別以射箭與變魔術的逗趣方式秀出畢業證書與紅花，兩人還幽默地發表感言，左左哀號自己「不再是帥氣的女高中生」，右右則大喊「沒有高中生的無敵星星了」，感嘆正式告別高中職位。

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事實上，姊妹倆為了專心學業自 2018 年後就未有正式作品，但去年上節目時曾透露兩人長大後的差異，左左的穿搭風格較偏女性化，右右則比較像小男生，還被媽媽開玩笑說是「養了一男一女」。

如今，姊妹倆終於迎來18歲成年禮並正式告別高中生涯，也讓網友們不禁感嘆時光飛逝，紛紛期待她們未來的發展。大家紛紛留言：「妳們好可愛呀！畢業快樂」、「還是不敢相信 左左右右比我大一歲，之前一直以為比我小一歲」、「恭喜兩位姊姊畢業」。

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