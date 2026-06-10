左左右右18歲了 高中畢業吐成年心聲：沒無敵星星了

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【緯來新聞網】曾以5歲之齡翻跳韓國女團舞曲爆紅、登上美國知名脫口秀節目的雙胞胎童星「左左右右」，近日迎來人生重要里程碑。這對曾在2015年紅遍網路的姊妹花如今已年滿18歲，8日透過社群媒體發布一段充滿創意的影片，以魔術變出畢業道具的方式，正式宣布高中畢業喜訊，引發大批粉絲祝福。

左左右右。（圖／翻攝Facebook）

魔術風格影片宣告畢業

影片中，留著黑長直髮的左左率先出鏡，手一揮便變出高中畢業證書；染有褐色頭髮、綁著低馬尾的右右則擺出射箭姿勢後，同樣展示出畢業證書。鏡頭隨後切回左左，她咬手後變出一束花，右右則以施法動作變出畢業生標誌性的紅花。兩人也各自留下應景感言，左左哀號：「噢不～不是帥氣的女高中生了。」右右則喊道：「噢不，沒有高中生的無敵星星了。」

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左左右右18歲了。（圖／翻攝Facebook）

5歲出道 四度登上艾倫秀

左左右右的走紅可追溯至2013年，當時年僅5歲的她們翻跳韓國女團Crayon Pop的歌曲〈Bar Bar Bar〉，影片迅速在網路上擴散，吸引大量關注。憑藉這股熱度，兩人隔年受邀前往美國參與電視脫口秀節目《艾倫秀》，前後共登上該節目4次，並陸續擔任多個品牌代言人。





專注課業 2018年後暫別演藝

2018年起，左左右右以專注學業為由，暫停音樂及藝能相關活動，至今未再推出正式作品。2025年，兩人重新現身節目錄影現場，左左透露個人穿搭風格偏向女性化，右右則偏向中性帥氣，兩人截然不同的氣質讓母親笑稱「養了一男一女」。此次高中畢業消息公開後，粉絲紛紛在留言區留下感言，不少人直呼時間過得飛快，也有人期待兩人畢業後是否將重返螢光幕。

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