「左手換右手」溢價30億！京華城土地非常規交易涉掏空 沈慶京長子50萬交保

京華城土地非常規交易涉掏空，沈慶京長子沈輝庭列被告50萬交保。資料照片

京華城所在土地2019年間由威京集團旗下「鼎越開發」以372億元標得，溢價高達30億元，被懷疑是集團主席沈慶京主導以「左手換右手」方式掏空中石化公司。台北地檢署繼上月底諭令沈慶京以700萬元交保後，今天再指揮調查局約談沈慶京長子沈輝庭、鼎越開發前董事長朱亞虎，訊後各諭知以50萬元、30萬元交保候傳。

檢調查出，京華城購物中心因經營不善，土地於2018年起委託標售，歷經三次流標後，最終於2019年第四次標售時，由同屬威京集團、中石化百分之百持有的鼎越開發以372億元天價標得土地永久所有權。

由於該次標售底價為342億元，鼎越開發卻硬是以溢價30億元得標，且母公司中石化正是京華城的大股東，兩者皆受沈慶京掌控，外界高度質疑沈慶京是為了紓解集團聯貸壓力及自身債務，刻意安排以中石化資金高價買下京華城土地，涉嫌違反《證交法》非常規交易等罪，掏空中石化利益。

檢調自今年5月起大舉發動搜索，並約談包括中石化現任董座陳瑞隆、前董座林克銘、以及集團高層與相關人士等，並以30萬元至500萬元不等金額交保。

上月28日，威京集團主席沈慶京也首度以被告身分到案說明，檢方為釐清集團標售決策過程及龐大金流，訊後諭令沈慶京以700萬元重金交保。

北檢馬不停蹄，今天再指揮調查局針對標售案當時的決策過程，約談當時擔任鼎越開發董事長、現已卸任的朱亞虎，以及目前仍擔任鼎越開發董事的沈慶京長子沈輝庭。兩人訊問後，檢察官認為仍有待進一步調查釐清，分別諭令50萬元及30萬元交保。



