左打國民黨、右蹭民眾黨？徐欣瑩遭爆「霸王硬上弓」同框柯文哲

近日因對於國民黨未採取全民調而依《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》進行新竹縣長初選多次公開表達不滿的立法委員徐欣瑩，昨（8）日趁著民眾黨國家治理學院院長柯文哲赴竹北市場掃街時「不期而遇」，如今遭民眾黨內部爆料徐欣瑩不請自來，事後「霸王硬上弓」操作柯文哲相挺的氛圍。

徐欣瑩昨日同框柯文哲，如今遭民眾黨內部爆料根本是不請自來還「霸王硬上弓」。（圖／翻攝自徐欣瑩臉書）

因應農曆春節將至，民眾黨國家治理學院特別安排由柯文哲、新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥帶領學員於昨日上午赴新竹縣竹北市長掃街，不過就在柯文哲即將離場之際，一個「熟悉的身影」突然快速往鏡頭前移動，赫然出現的是有意角逐新竹縣長選舉的徐欣瑩。不僅如此，徐欣瑩「巧遇」的同時，不忘記獻上客家麻糬順道向柯文哲「拜個早年」，儼然是有備而來。

儘管徐欣瑩國會辦公室事後發布新聞稿稱「兩人不期而遇」，且強調現場支持者高喊「藍白合、熊馬吉」、2人的短暫互動自然展現好情誼，還說徐欣瑩與柯文哲「一樣都是理工人」、對彼此都很熟悉，似乎是在暗示柯文哲「挺徐欣瑩」的意味不言而喻。

對此，民眾黨似乎有人不以為然，如今有民眾黨內部人士爆料，徐欣瑩其實是「不請自來」、事後還「霸王硬上弓」，有意操作「柯文哲挺徐欣瑩」的氛圍。根據《ETtoday新聞雲》報導，徐欣瑩出現的時刻，柯文哲其實已經結束行程、即將前往下一個行程，然而徐欣瑩「大隊人馬」突然出現、直奔鏡頭前，擅自同框柯文哲「送春聯、客家麻糬、合照」樣樣來，而柯文哲僅是基於禮貌停下打招呼。

而民眾黨內部的聲音更直言，徐欣瑩國會辦公室所稱的「支持者高喊藍白合」根本是「徐欣瑩自己的支持者」，該民眾黨內部人士強調「柯文哲並沒有打算介入國民黨初選」。事實上，柯文哲當天受訪時，確實明確表示，民眾黨會待國民黨協調出確定人選後，再討論合作方式。只能說一場選戰，選將發揮渾身解數之際，事前謹慎溝通恐怕更為重要。

