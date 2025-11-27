左打Open AI、右打輝達！黃世聰看好Google「一利器」：AI故事出現反轉

Google近期推出的最新旗艦AI模型Gemini 3 系列，可說在生成式AI戰場投下震撼彈，重新奪回全球AI聚光燈。對此，財經專家黃世聰指出，近期推出的Gemini 3表現非常好，受到許多矽谷業界大老推薦，堪稱值得關注的大語言模型。他解釋，Google過去在做語言模型時，跟其他公司玩得不太一樣，譬如像Open AI或是Meta都是用輝達的GPU來訓練，但Google是用自己研發的TPU，這個是Google自己本身的利器、自己研發的晶片。

黃世聰在節目《聰明理財大小世》說明，TPU晶片由Google與博通、台灣的創意、聯發科等公司合作研發，再交由台積電生產。過去大家普遍認為TPU訓練出來的模型表現不如GPU，因此一直是OpenAI一路領先，然而，Gemini 3推出後，連Open AI執行長阿特曼都表示，「Gemini 3可能會讓Open AI面臨一個逆風期。」這顯示Gemini 3訓練出來的質量不輸給Open AI，原本市場認為，只有GPU能夠訓練出這麼好的語言模型的迷思就被打破了。

為什麼TPU會比GPU好？黃世聰表示，主要是因為TPU本來設計就是給Google的訓練模型，所以是單一用途，成本效益各方面都比較好，就是它不只省電、而且晶片價格也便宜。

黃世聰提到，現在傳言Google的TPU可以往外賣，市場就擔心輝達GPU一家獨大的局面被打破了，甚至原本Open AI一家獨大也被打破，等於Google一個人打破Open AI領先局面，跟打破輝達一家壟斷局面時，整個AI故事就出現反轉狀況。

至於TPU是否能取代GPU，黃世聰直言，「TPU不可能取代GPU，但部分市場確實可能被TPU侵蝕。」他表示，TPU更適合大語言模型的推理，主要是內部使用，小企業用是不太可能，相比之下，輝達GPU適合各種規模的企業使用，所以兩者屬性不太一樣。但不可諱言在大語言模型訓練之中，可能會有人想用TPU來取代GPU，這就會形成對輝達的壓力。

