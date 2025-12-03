左拉東元、右抓軟銀、再邀OpenAI入局！揭秘鴻海三件合作案背後大棋

「許多人仍然認為鴻海只是一個系統組裝廠，今天我想向你們展示為何這種看法並不完整，為何垂直整合實際上是鴻海的隱藏優勢。」今年11月在鴻海科技日的舞台上，董事長劉揚偉站在鎂光燈中，用英文對著世界喊出這份宣言。

同一天，他們公布了和OpenAI的重磅合作，將攜手定義次世代資料中心架構，加上鴻海過去半年的野心布局，似乎都圍繞著「垂直整合」四個字，包含與東元電機（TECO）換股結盟、與軟銀（SoftBank）合資美國新廠，都在一步步吞下被稱為L12（整座資料中心）的兆元市場。

廣告 廣告

#2 鴻海科技日_董事長劉揚偉 圖/隋昱嬋攝影

這家代工龍頭看準了客戶在AI時代「有機器、沒機房」的速度焦慮，決定從幕後走到台前，做模組化資料中心生意，等於把裝機器的房子、水電、冷氣全部包辦，從「製造業」跨界殺入「科技服務業」。

鴻海為何非吞下L12不可？

為什麼鴻海非得跳下來做這種傳統認為是「土木機電」的生意？「模組化資料中心的毛利率，應該會大於我們現在的毛利率，」劉揚偉在第三季法說會上直言。鴻海今年前三季AI伺服器營收已提前突破兆元大關，但市場變動之快，單純的硬體組裝（L10/L11）終將面臨紅海競爭，鴻海已經開始為未來需求布局。

一名熟悉鴻海的業界人士指出，「鴻海現在從L1（晶片模組）到L12（整座資料中心）都可以做，這方面在業界是做得最好的，甚至可以說看不到車尾燈（遙遙領先）。」

他指出，鴻海真正的護城河，在於獨特的JDM（Joint Design Manufacturer，共同設計製造）軟實力。不同於其他競爭對手習慣等規格，鴻海因為長期服務像 蘋果這樣有「控制狂」傾向的客戶，非常願意在產品開發前期（NPI）就投入資源與客戶共同設計，「這也是大家很難追上鴻海的地方。」

有了這份底氣，鴻海在近半年間，為模組化資料中心射出了三支箭，分別補足了 規格 、 工程 與 基地 這三塊拼圖。

第一塊拼圖：東元電機！把「機櫃外」技術納入囊中

鴻海的第一塊拼圖是東元電機，今年7月30日，鴻海與東元電機（TECO）召開重訊記者會，宣布透過「換股」建立策略聯盟，鴻海將持有東元約10%股權 。

當時重訊一發，各界多以為雙方是為了電動車結盟，殊不知鴻海真正的目標是資料中心市場，「這是一場情投意合、水到渠成的合作，」鴻海發言人巫俊毅在記者會當天如此形容。東元發言人簡世雄補充，這次合作是「雙方強項的結合」。鴻海在國際ICT產業的影響力高，有助於開拓全球市場，而東元則具備機電整合與能源工程能力，「以東元過去承接的案子來看，能節省30%以上工程時間。」

「看到這場合作時，我心想，終於出現了！」陳奕伶分析，台灣電子業者雖然掌握了全球9成的AI伺服器製造能力（L10），也具備機櫃組裝實力（L11），但大多缺了「機房」這一塊，鴻海雖然有液冷技術，但像是柴油發電機、重電設備、氫燃料電池等涉及建築與能源的硬體，並非電子業專長，而這正是東元沉浸數十年的強項 。

鴻海東元換股合作 圖/東元電機

#2 鴻海模組化資料中心 圖/隋昱嬋攝影

陳奕伶用了一個生動的比喻：「這就像裝潢房子，如果你是統包（總大包商），就能把所有工班的利潤控制在自己手上；反之，若你發包給別人，利潤就被分食了。」 鴻海找上東元，就是要成為AI資料中心界的總大包商，將原本散落在外的機電工程利潤全部收歸囊中。

尤其在AI時代，傳統資料中心單一機櫃耗電量僅約8kW，但NVIDIA GB200 NVL72單櫃耗電量飆升至136kW，暴增近17倍，這種等級的「熱暴力」，讓傳統機電設備難以招架，需要特殊的配電與冷卻設計。

除了抗熱，還有傳輸。東元電機能源產品事業部代理部長陳建廷在受訪時透露，他們是亞洲唯二獲得頂級客戶授權的合格安裝商，能處理高達13,000芯的光纖熔接，而一般廠商僅能處理48或96芯，技術層級天差地遠，「這也是為什麼當客戶要到海外擴點時，往往指定要帶著東元走。」

最後，最關鍵的是「速度」。陳建廷指出，傳統資料中心蓋法要18到24個月，根本跟不上晶片一年一代的迭代速度。雙方的合作是要將資料中心變成像「樂高積木」一樣的標準品，在工廠預先組裝測試（Pre-fabrication），運到現場隨插即用，將工期極限壓縮至9個月 。

第二塊拼圖：軟銀集團！突破「美國製造」的落地瓶頸

有了能夠快速拼裝的「樂高積木」技術，下一步是解決「在哪裡蓋」的難題。

今年8月，鴻海董事長劉揚偉證實將與軟銀（SoftBank）在美國俄亥俄州（Ohio）合資成立新公司，雙方各持股50%，聯手生產AI伺服器和模組化資料中心，由軟銀出地、出資（持有廠房與建物），解決土地問題，鴻海則負責最擅長的設備設計與製造。

為什麼非得在美國設廠？除了「Local for Local（在地製造）」的趨勢外，陳奕伶點出了一個殘酷的現實：美國在地重電供應鏈的效率極低，「美國建商告訴我，在當地訂一台發電機，可能要等半年到一年才會出貨。」這種「佛系」的生產速度，是分秒必爭的AI競賽中最大路障。

在當地設廠的策略，就能將台灣供應鏈的效率帶入美國，同時利用模組化技術破解當地的建設瓶頸。

鴻海資料照_美國俄亥俄州廠 圖/鴻海

更重要的是，這座俄州廠被視為鴻海打入軟銀主導的「星際之門」計畫關鍵。陳奕伶分析，AWS或微軟這些傳統CSP（雲端服務供應商）的供應鏈早已固化，很難切入；但像「星際之門」或國家級的主權AI（Sovereign AI），是手握大筆資金的「新錢（New Money）」。這群新客戶沒有既定的供應鏈包袱，且需求急迫，這才是鴻海與軟銀期待能搶攻的重要藍海。

延伸閱讀：主權AI是什麼？韓國為何大買26萬顆GPU，建構主權AI基礎設施？

第三塊拼圖：OpenAI！從「代工」晉升「規格制定者」

近期最後一塊、也是最重磅的拼圖，在11月鴻海科技日壓軸登場。鴻海宣佈與OpenAI攜手，共同開發下世代AI伺服器與資料中心架構。

劉揚偉分享，這場布局的起點，源於OpenAI這個「最大使用者」的痛苦。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）親自造訪鴻海，提到他們現有的資料中心架構根本跟不上AI的發展，在訓練大模型時，常因電力或散熱設備不穩而導致系統當機，訓練週期被迫中斷。

雙方一拍即合，會議後一個月就火速簽下MOU，接著就是鴻海科技日的重磅宣布，奧特曼在致詞影片中指出：「如果沒有劉董事長的遠見，這個合作不可能實現。」

#4 鴻海科技日_董事長劉揚偉 圖/隋昱嬋攝影

這步棋的戰略意義在於，鴻海不再是被動等圖紙的代工廠，而是直接參與了規格制定。OpenAI的目標是「每周1GW」的瘋狂建置速度，相當於親自為鴻海的模組化製造能力背書，而透過JDM模式，鴻海從源頭就綁定了下個世代的AI基礎設施規格 。

延伸閱讀：「我變高效了，也不再重要了…」Anthropic揭Claude讓工程師增效50%，但「萬事問AI」卻埋下隱形危機

透過這三塊拼圖，鴻海初步完成了工程實力（東元）、生產基地（軟銀）到頂層規格（OpenAI）的垂直整合。

而劉揚偉已公開喊話，預期2026年鴻海在AI伺服器市場的市占率將突破4成，在AI淘金熱中，鴻海用這三場結盟準備從「硬體製造商」升級為「服務商」。