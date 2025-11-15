左撇子女孩傳捷報 馬士媛摘斯德哥爾摩影后

「左撇子女孩」代表台灣角逐奧斯卡獎最佳國際影片獎，製作人西恩貝克（右起）、導演鄒時擎、演員葉子綺、馬士媛在北美宣傳。（光年映畫提供）

本報綜合報導

電影「左撇子女孩」劇組巡迴北美並為奧斯卡獎造勢中，15日傳捷報，演員馬士媛破紀錄獲斯德哥爾摩國際影展女主角；童星葉子綺則榮獲洛杉磯亞洲電影世界電影節雪豹新星獎。

「左撇子女孩」導演鄒時擎與身兼製作人、共同編劇及剪輯的西恩貝克跟2名女主角馬士媛、葉子綺近日在北美巡迴造勢中，而台灣票房也持續朝新台幣500萬元邁進。

馬士媛雖是新演員，但她的表現亮眼，獲得第36屆斯德哥爾摩國際影展最佳女演員，也是台灣首名演員摘下此獎項，而王菲曾以「重慶森林」摘同獎項。

馬士媛感謝評審肯定，也開心電影能去到斯德哥爾摩，「讓大家看到台灣的美」馬士媛表示，近日在美國宣傳印象最深刻的是觀眾雖然有不同文化背景，仍可感受到電影中人與人之間的愛，這是跨越語言跟地域的，也有不少觀眾看完片期待能來逛逛台灣夜市。

葉子綺獲洛杉磯亞洲電影世界電影節的雪豹新星獎，她表示，「我會慢慢長大，繼續當一個快樂的演員。」

對於赴美宣傳能到好萊塢星光大道、迪士尼樂園走走，葉子綺也說「我覺得我是世界上最幸福的小孩，謝謝宜靜讓我找回我的左手，還實現了我的夢想，真的太開心了。」