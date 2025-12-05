左撇子女孩再傳捷報 入選國家評論協會五大國際影片

（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）國片「左撇子女孩」角逐明年3月奧斯卡獎，在頒獎季初登場傳出捷報，入選國家評論協會（National Board of Review）年度五大國際影片。

國家評論協會成立於1909年，每年最早公布電影獎項，被視為好萊塢頒獎季的起跑信號。動作片「一戰再戰」（One Battle After Another）橫掃今年的國家評論協會獎，李奧納多狄卡皮歐奪最佳男主角。

這個獎項設有最佳國際影片之外，也公布評審團推薦的年度五大國際影片。今年最佳國際影片由法國、伊朗、盧森堡共同製作的「只是一場意外」（It Was Just an Accident）獲得。國片「左撇子女孩」名列年度五大國際影片。

台灣電影暌違18年再度入選這個名單，也是史上第4度獲選。在此之前有2007年「色戒」、2000年「臥虎藏龍」、1994年「飲食男女」。

好萊塢頒獎季通常自每年11月下旬啟動，由國家評論協會獎及各地影評人協會獎打頭陣，接著金球獎與導演、演員、編劇等主要工會獎陸續登場，最終在3月的奧斯卡頒獎典禮達到高潮。

國際影片競逐奧斯卡，向來倚重影展聲量以及在美國頒獎季的曝光度，「左撇子女孩」入選國家評論協會年度五大國際影片，有助於在後續的獎項累積氣勢。（編輯：田瑞華）1141205