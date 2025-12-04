中央社

左撇子女孩布魯塞爾放映 吸引逾百名觀眾 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

國片「左撇子女孩」3日起在比利時多個城市的院線上映。圖為首場在布魯塞爾的放映，現場吸引超過百名觀眾。

中央社記者吳柏緯布魯塞爾攝 114年12月4日

