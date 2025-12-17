左撇子女孩搶進奧斯卡15強 導演盼把台灣推向國際

（中央社記者王心妤台北17日電）美國影藝學院今天凌晨公布奧斯卡金像獎短名單，台灣代表「左撇子女孩」入圍最佳國際影片15強，導演鄒時擎成為台灣首名入圍短名單的女導演，她也期待將台灣推向國際舞台。

鄒時擎今天透過電影公司表示，能夠進入奧斯卡短名單是個重要時刻，「希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界在不同文化與視角中，看見台灣、理解台灣。」她也感謝「左撇子女孩」的每個夥伴，從創作到完成，這部作品匯聚無數人的專業跟付出，也承載了他們對電影的期待。

「左撇子女孩」是改編導演鄒時擎個人生命故事，斬獲國際獎項無數，迄今入圍坎城、蘇黎世、多倫多、釜山等超過15個國際影展，逾7個國際影展最佳外語片提名，並在羅馬影展獲得最佳電影、斯德哥爾摩國際影展獲得最佳女演員（馬士媛），電影仍在台灣上映中。

文化部長李遠透過新聞稿表示，台灣電影再次在奧斯卡獎最佳國際影片取得進展，證明台灣電影軟實力，相信一定能乘勝追擊取得入圍資格擠進前5強。

文化部表示，各國皆派強片角逐奧斯卡獎最佳國際影片，「左撇子女孩」能突圍進入短名單，顯示國際宣傳策略成功，及台灣故事與普世情感的完美結合。文化部將持續挹注行銷資源，協助劇組在接下來的關鍵投票期進行北美宣傳，全力衝刺奧斯卡正式提名，期盼能繼「臥虎藏龍」之後，再次將小金人帶回台灣。（編輯：謝雅竹）1141217