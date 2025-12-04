左撇子女孩比利時上映 觀眾讚議題描繪深刻

（中央社記者吳柏緯布魯塞爾3日專電）國片「左撇子女孩」首度在比利時的院線上映，3日晚間在布魯塞爾首場放映吸引逾百名觀眾進場支持。有觀眾形容這部電影用了聰明的方式，將華人社會中的糾結跟掙扎，特別是對於女性社會地位的議題描繪得相當深刻。

將代表台灣角逐明年奧斯卡最佳國際影片的「左撇子女孩」，近期陸續在比利時多個城市的戲院上映。在布魯塞爾的首場放映吸引了超過百名觀眾，駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉也到場欣賞電影。

謝志偉在開演前致詞時提到，夜市不只是這部電影中很重要的一個場景，也是造訪台灣的人，一定要安排的行程。透過這部電影，可以看到在夜市裡，母親和2個女兒之間發生的事，「有點像是台灣的命運，我們面對許多困難需要克服，我們依然屹立不搖」。

在將近2個小時的放映中，影廳中不時會因為劇情的幽默詼諧而爆出笑聲，也有人看著看著偷偷拭淚。放映結束後，現場響起的掌聲持續10多秒。

旅居布魯塞爾長達15年的台灣民眾李宜蓁與朋友一同前往欣賞電影，他告訴中央社記者這部電影在一定程度上忠實反映了華人社會的一些糾結跟掙扎，尤其是對女性社會地位的描述。

她認為，導演用一個非常聰明與靈巧的方式把糾結的家庭跟社會的問題陳述出來，整部電影笑中帶淚，卻也點出很嚴肅的社會議題。

對於這部電影在比利時上映，李宜蓁表示可以提供比利時人認識台灣、切入亞洲社會議題的一個管道，「雖然因為是電影的關係，有一些比較戲劇化的表現，但當中提到的一些弱勢議題，希望能受到更多關注」。

同樣和友人前來看電影的比利時民眾路易在散場後接受中央社訪問時說，之前就知道了這部電影，原本期待就很高，看完後認為比預期的還要更好，「我現在感覺好像剛剛在台北待過一樣，彷彿在那裡待了幾個小時」。

謝志偉接受中央社訪問時提到，對於劇中的小女孩宜靜一角印象深刻，因家庭關係而被帶入一個早熟的生活環境，有了較成熟的心，但她本身仍保有童心未泯。

對於故事中敘述的母女情感與關係，謝志偉認為非常寫實，也充滿了一種想像中的希望與可能性。

「左撇子女孩」在今年10月初，曾在根特影展放映，12月3日起在比利時布魯塞爾、根特、安特衛普等城市的多個戲院上映。（編輯：張芷瑄）1141204