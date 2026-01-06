左撇子女孩爭奧斯卡國際影片5強 官方點名「Taiwan」台網嗨翻

奧斯卡15部列出國際影片出產國家，包括拍出《左撇子女孩》的台灣。（光年映畫提供、翻攝自影藝學院IG）

第98屆奧斯卡金像獎將於今年登場，美國影藝學院（AMPAS）近日在Instagram、臉書及X等三大社群平台同步發文，公開點名進入「最佳國際影片」下一輪角逐的15強名單。令人矚目的是官方圖片與貼文標籤均直接標註「Taiwan」，與阿根廷、法國、日本等國並列，展現「電影無國界」的精神。

代表台灣角逐此殊榮的作品為《左撇子女孩》（Left-Handed Girl），該片在上個月成功殺入15強短名單，目前正積極爭取最終5強的正式入圍門票。奧斯卡官方此次發文不僅為各國佳作造勢，更在擁有千萬追蹤者的全球平台上提到台灣。

廣告 廣告

不同於國際體育賽事往往需採用「中華台北」（Chinese Taipei）的奧會模式，奧斯卡金像獎長年以來均將台灣電影以「Taiwan」名義獨立納入評比。在影藝學院的規範中，台灣、中國、香港被視為三個獨立的參賽單位，這也使得台灣電影人能以國家名義在世界最高殿堂爭取榮耀。

台灣電影在奧斯卡最輝煌的時刻，莫過於2001年《臥虎藏龍》奪下最佳外語片（現稱最佳國際影片）。當年頒獎人茱麗葉畢諾許在台上高喊「Taiwan, Crouching Tiger, Hidden Dragon」的經典一幕，至今仍令影迷難忘。奧斯卡預計於1月22日公布最終入圍名單，台灣影迷也紛紛在官方貼文下留言加油，期待能再次見證台灣電影站上奧斯卡頒獎台。





更多《鏡新聞》報導

金馬獎盃「被消失」！范冰冰補領影后獎座 轉發微博「只剩自拍照」

曾以《天馬茶房》入圍金馬！導演葉金勝辭世 兒曬飛碟雲道別

南韓「國民影帝」安聖基病逝享壽74歲 從影近70載成就銀幕傳奇