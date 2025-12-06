《左撇子女孩》入圍評論家選擇獎 9歲葉子綺問鼎最佳年輕演員

葉子綺以《左撇子女孩》入圍評論家選擇獎。（光年映畫提供）

第31屆評論家選擇獎6日公布入圍名單，萊恩庫格勒執導的《罪人》入圍17項領跑，李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》則獲14項入圍，而台灣電影《左撇子女孩》代表台灣將角逐最佳國際影片，其中9歲童星葉子綺更入圍「最佳年輕演員」。

評論家選擇獎被視為奧斯卡獎的風向球，今年競爭也相當激烈，除了備受矚目的《罪人》入圍包含最佳影片、導演、男主角、女配獎以及多項技術大獎外，《一戰再戰》入圍的也包括14個表演獎項，《科學怪人》與明年即將在台上映的《哈姆奈特》也各自拿下11項提名，競爭相當激烈。

李炳憲在《徵人啟弒》中飾演造紙廠辛勤工作了25年突然遭到解僱的「柳萬秀」。（龍祥提供）

倒是《魔法壞女巫：第二部》雖然拿下7項提名，包括最佳影片、最佳女配角等，但女主角辛西婭艾利沃卻成為大遺珠，並未入圍最佳女主角獎，入圍的則有艾瑪史東、蘿絲拜恩等演員。至於葉子綺則會對上《罪人》的邁爾斯卡頓、《哈姆奈特》的雅各比約佩、《凶器》的卡莉·克里斯多福以及《日租家庭》的香農戈爾曼等人來角逐「最佳年輕演員」。《左撇子女孩》則會與南韓的《徵人啟弒》等片一同競爭最佳國際影片。

評論家選擇獎將在明年1月4日登場。

