《左撇子女孩》入選奧斯卡15強 鄒時擎「台灣女導演第1人」

《左撇子女孩》製作人西恩貝克（右起）、導演鄒時擎、演員葉子綺、馬士媛日前在北美宣傳。明光年映畫提供



美國影藝學院今（12╱17）公告2026年奧斯卡金像獎國際電影（International Feature Film）15部入圍電影短名單（Shortlist），台灣導演鄒時擎以《左撇子女孩》（Left-Handed Girl）入選，創台灣女導演第1人紀錄，她激動感謝：「入選奧斯卡短名單，對我們而言是一個重要的時刻。」

《左撇子女孩》繼1993年李安《喜宴》、1994年《飲食男女》、2000年《臥虎藏龍》和2011年魏德聖《賽德克·巴萊》、2020年鍾孟宏《陽光普照》後，台灣電影再度叩關奧斯卡國際電影類別，鄒時擎說：「希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界在不同文化與視角中，看見台灣、理解台灣。衷心感謝一路支持與幫助《左撇子女孩》的每1位夥伴。從創作到完成，這部作品匯聚了無數人的專業與付出，也承載了大家對電影的期待。」

廣告 廣告

蔡淑臻（左起）、林嫣、夏騰宏在《左撇子女孩》中大飆戲。明光年映畫提供

而文化部長李遠也表達恭賀，並表示：「《左撇子女孩》是台灣電影軟實力展現無遠弗屆文化穿透力的最佳證明，國人同感驕傲，相信《左撇子女孩》一定能乘勝追擊取得入圍資格擠進前5強。 」

由奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）擔任製作人、共同編劇及剪輯的《左撇子女孩》故事從台灣夜市出發，卡司包括蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、夏騰宏、林嫣、張允曦、趙心妍等人。

鄒時擎細膩的敘事與獨特的視角，不僅入圍金馬獎9項大獎，爛番茄新鮮度達99％，還入圍坎城、蘇黎世、多倫多、釜山等超過15個國際影展，逾7個國際影展最佳外語片提名，更拿下羅馬影展最佳電影、馬士媛也獲斯德哥爾摩國際影展獲得最佳女演員肯定，目前仍在全台戲院熱映中。

更多太報報導

10歲霹靂舞世界冠軍下戰帖 1句話嗆爆羅志祥

汪小菲3度當爸 李進良：他走路都笑笑的

沈玉琳住院抗癌5個月 復工時間點曝光