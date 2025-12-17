《左撇子女孩》再傳捷報！挺進第98屆奧斯卡最佳國際影片15強

《左撇子女孩》由導演鄒時擎執導，在國內外影展屢創佳績。 圖：左撇子女孩電影製作有限公司提供

美國影藝學院於美西時間16日公布第98屆奧斯卡金像獎短名單（Shortlist），由鄒時擎執導的《左撇子女孩》自全球激烈角逐中脫穎而出，成功入選最佳國際影片前15強。文化部長李遠致賀表示，這是繼第93屆《陽光普照》入選短名單後，台灣電影在該項目再度取得突破，能從86部參賽電影中前進15強，是台灣影視軟實力與文化穿透力的最佳證明，國人同感驕傲。他也相信《左撇子女孩》將乘勝追擊，力拚躋身最終5強正式入圍。

文化部指出，《左撇子女孩》是旅美導演鄒時擎首部劇情長片，幕後陣容同樣亮眼，邀請奧斯卡得獎導演西恩・貝克（Sean Baker）擔任共同編劇、剪輯與製片。憑藉堅強製作團隊與鮮明敘事視角，本片早已備受國際影壇矚目，先後入圍坎城影評人週、多倫多影展、釜山影展主競賽，並獲羅馬電影節最佳影片；在第62屆金馬獎更一舉入圍9項大獎，評價與話題兼具。

此片亦獲多個國際影評人組織肯定，包括入選美國國家評論協會外語片前5名、入圍CCA評論家選擇獎，以及華盛頓、印第安納、紐約線上等地影評人協會獎項。聖地牙哥、拉斯維加斯影評人協會也高度推崇本片與演員葉子綺，英國《衛報》更將其列入年度50佳電影，使《左撇子女孩》在通往奧斯卡之路上累積雄厚聲量。

文化部表示，今年最佳國際影片競爭空前踴躍，各國皆推派強作參戰，《左撇子女孩》仍能躋身短名單，反映台灣故事結合普世情感、奏效的國際宣傳策略與學院選民共鳴。文化部將持續投入行銷資源，協助劇組在關鍵投票期加強北美宣傳，全力衝刺正式入圍，盼在《臥虎藏龍》後再次為台灣抱回小金人。

文化部也指出，未來將持續推動「大航海計畫」，引入國際資金與人才、拓展海外市場、提高國片與影人國際能見度，並透過跨國合作累積技術與人才能量，催生兼具商業與藝術價值的台灣電影。

第98屆奧斯卡入圍名單預計於2026年1月22日公布，頒獎典禮則在3月15日登場。文化部邀請全民為《左撇子女孩》集氣，期待這部充滿台灣生命力的作品站上世界最高殿堂。

