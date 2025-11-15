《左撇子女孩》再傳捷報！馬士媛榮膺首位台灣斯德哥爾摩影后 9歲葉子綺奪洛杉磯亞洲世界電影節「雪豹新星獎」

馬士媛以《左撇子女孩》獲得斯德哥爾摩國際影展最佳女演員，是台灣第一人。（圖／光年映畫提供）

入圍金馬獎9項大獎的國片《左撇子女孩》，上映至今台灣票房近500萬，隨著下週末華語電影最高殿堂金馬獎即將揭曉，《左撇子女孩》再傳國際影壇捷報，兩位主演馬士媛與童星葉子綺分別在歐洲和北美拿下重量級演員獎項，在國際知名影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）上也獲得高達 98% 的新鮮度，在全世界都獲得高度關注。

在電影中飾演叛逆姊姊「宜安」的新生代女主角馬士媛，憑藉充滿爆發力與層次的精湛演出，榮獲第36屆斯德哥爾摩國際影展（Stockholm International Film Festival）最佳女演員殊榮！這不僅是對馬士媛演藝生涯的極大肯定，更是台灣演員首次摘下此影展影后桂冠，為台灣電影歷史寫下嶄新的一頁。

馬士媛（後）與葉子綺在《左撇子女孩》中的演出受到國際高度關注，讓觀眾看了心有戚戚焉。（圖／光年映畫提供）

在此之前，獲此殊榮的華語女星已是30年前、1994年《重慶森林》的王菲。對於這份驚喜的榮耀，馬士媛表示：「特別感謝斯德哥爾摩電影節的評審給予這份如此令人驚喜的肯定！能夠獲得這個獎項對我意義重大，真的非常榮幸。也很開心這部電影能夠去到斯德哥爾摩，讓大家看到台灣的美。」

導演鄒時擎與身兼製作人、共同編劇及剪接的西恩貝克（Sean Baker）正攜兩位女主角馬士媛及葉子綺巡迴北美宣傳，為美國上映及1月的奧斯卡國際電影造勢，除了獲獎，馬士媛也分享了近期在美國宣傳《左撇子女孩》時最讓她印象深刻的，是當觀眾看完電影後的回饋：「會發現即使文化背景不同，他們依然感受到片中那些關於人與人之間的愛，還有那些說不出口的情感。這份真實，好像真的是跨越語言和地域的。」她感動地表示很開心大家能有所共鳴，甚至有許多觀眾看完後直說想來台灣夜市吃吃喝喝、走走晃晃，「很讚！」

《左撇子女孩》三位女演員馬士媛（左起）、葉子綺、蔡淑臻全都入圍金馬獎。（圖／光年映畫提供）

而片中最萌的存在、現年9歲的童星葉子綺，今年除已獲得金鐘獎提名外，也入圍本屆金馬獎最佳女配角，更於美國時間1月15日在洛杉磯獲得亞洲電影世界電影節（Asian World Film Festival, AWFF）「雪豹新星獎」（Snow Leopard Rising Star Award）。「雪豹新星獎」旨在表彰亞洲電影界中最具潛力與天賦的新生代演員。葉子綺在片中自然真摯的演技，成功征服了國際評審，葉子綺也真摯表示：「我會慢慢長大，繼續當一個快樂的演員。特別感謝 Netflix，以及所有幫助過我的人，謝謝大家。」。

興奮的葉子綺在領獎後開心分享：「才剛許願想要去好萊塢，沒想到現在人就已經到好萊塢了！」她雀躍地描述這次的洛杉磯之旅，除了出席盛會，還趁空檔吃了心心念念的速食店、到星光大道走一走，甚至規劃去迪士尼樂園玩。她感性地說：「我覺得我是世界上最幸福的小孩，謝謝宜靜讓我找回我的左手，還實現了我的夢想，我真的太開心了。」

葉子綺（中）的外語實力在國際場合中展露無遺。（圖／光年映畫提供）

《左撇子女孩》由導演鄒時擎執導，描述單親媽媽淑芬(蔡淑臻飾）帶著兩個女兒宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）離開鄉下，回到熟悉又陌生的台北，在熱鬧夜市擺攤討生活。當傳統的阿公嚴禁小孫女宜靜：一位左撇子女孩使用被他斥為「魔鬼手」的左手，家族埋藏多年的秘密與心結，也隨之浮現。本片全台熱映中，將代表台灣角逐2026年奧斯卡國際電影獎項，第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日於台北流行音樂中心舉行。

