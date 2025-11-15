《左撇子女孩》再擒2國際獎 馬士媛封后搖身台灣之光

西恩貝克（右起）、鄒時擎、葉子綺、馬士媛正在北美宣傳。光年映畫提供



《左撇子女孩》（Left-Handed Girl）問鼎金馬獎9大獎，導演鄒時擎與身兼製作人、共同編劇及剪接的西恩貝克（Sean Baker）正率馬士媛及葉子綺巡迴北美宣傳，為美國上映及角逐1月的奧斯卡國際電影造勢，電影也再傳捷報，2主演分別在歐洲和北美拿下重量級演員獎項，讓主創團隊信心加倍。

飾演叛逆姊姊「宜安」的馬士媛榮獲第36屆斯德哥爾摩國際影展（Stockholm International Film Festival）最佳女演員獎，這也是台灣演員首次摘下此影展影后桂冠，之前獲此殊榮的華語女星已是30年前、1994年《重慶森林》的王菲，對於這份榮耀，馬士媛表示：「特別感謝斯德哥爾摩電影節的評審給予這份如此令人驚喜的肯定，能夠獲得這個獎項對我意義重大，真的非常榮幸。也很開心這部電影能夠去到斯德哥爾摩，讓大家看到台灣的美。」

馬士媛首次演出電影，自然演技被看好是台灣影壇未來新星。光年映畫提供

年僅9歲的葉子綺除獲金鐘獎提名外，也入圍金馬獎最佳女配角，更獲亞洲電影世界電影節（Asian World Film Festival, AWFF）「雪豹新星獎」（Snow Leopard Rising Star Award），成功征服國際評審的她說：「我會慢慢長大，繼續當1個快樂的演員，特別感謝 Netflix以及所有幫助過我的人，謝謝大家。」。

葉子綺領獎後也開心分享：「才剛許願想要去好萊塢，沒想到現在人就已經到好萊塢了。」這次洛杉磯之旅除出席盛會，她還趁空吃了心心念念的速食店、到星光大道走一走，甚至規劃去迪士尼樂園玩，「我覺得我是世界上最幸福的小孩，謝謝宜靜讓我找回我的左手，還實現了我的夢想，我真的太開心了」。

