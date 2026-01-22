《左撇子女孩》、《國寶》止步奧斯卡15強 無緣拿小金人

【緯來新聞網】第98屆奧斯卡今（22日）公布入圍名單，代表台灣的《左撇子女孩》可惜未能進入入圍名單，止步前15強；頗受好評的日片《國寶》、韓片《徵人啟弒》也全都跌出入圍名單。

《左撇子女孩》代表台灣入選奧斯卡國際影片15部入圍短名單，可惜止步前15強。（圖／光年映畫提供）

蔡淑臻、馬士媛、葉子綺主演《左撇子女孩》闖入前15強，已經寫下亮眼成績，雖敗猶榮。今年奧斯卡最佳國際電影入圍名單，包括巴西《秘密特工》、法國《這只是一場意外》、挪威《情感的價值》、西班牙《穿越地獄之門》、突尼西亞《加薩女孩的聲音》（暫譯）。至於亞洲片這次都與跌出榜外，吉澤亮及橫濱流星主演的《國寶》，以及李炳憲、孫藝珍主演的《徵人啟弒》同樣也是止步15強，無緣晉級奧斯卡。

《國寶》以日本歌舞伎為背景，描寫橫跨半世紀的極致求藝人生。（圖／傳影互動提供）

奧斯卡公布入圍名單，亞洲片全都跌出最佳國際電影入圍榜單。（圖／翻攝自官方Youtube）

