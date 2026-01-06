《左撇子女孩》挺進國際影片15強 奧斯卡點名台灣與各國並列
〔記者王靖惟／台北報導〕奧斯卡主辦方美國影藝學院於去年12月17日凌晨公布入選第98屆奧斯卡的各項短名單，台灣出品《左撇子女孩》順利入選最佳國際影片15強，而今日官方也在多個社群平台貼文，列出15部作品的出品國家，其中Taiwan與各國並列。
奧斯卡官方帳號的追蹤人數分別是Instagram有530萬、臉書390萬、X(前身推特)380萬。主辦單位「美國影藝學院」(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)也在各社群貼出圖片，點名15部點名進入下一輪投票的15部最佳國際影片，並以各國英文字母順序排列出15個國家或地區名稱，其中台灣以T字母開頭，與其他15國並列名單中。
貼文中也標註每一個國家或地區，列出15部代表作品的片名。代表台灣角逐本屆奧斯卡最佳國際影片為「左撇子女孩」(Left-Handed Girl)。名單包括阿根廷、巴西、法國、德國、印度、伊拉克、日本、約旦、挪威、巴勒斯坦、南韓、西班牙、瑞士、台灣、突尼西亞，但按照往例，台灣電影本就以台灣名義角逐奧斯卡，主辦單位亦將台灣、中國、香港皆視為3個獨立的參賽單位，而「臥虎藏龍」曾在2001年奪下最佳外語片，今年則預計在今年1月22日公布正式入圍的最後5強。
