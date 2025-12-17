《左撇子女孩》挺進奧斯卡國際影片15強

美國影藝學院在台灣時間17日凌晨公布第98屆奧斯卡獎15強短名單。旅美台灣導演鄒時擎以《左撇子女孩》順利入選，鄒時擎在得知入選消息後，表達了激動與感謝：「入選奧斯卡短名單，對我們而言是一個重要的時刻。希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界在不同文化與視角中，看見台灣、理解台灣。」

《左撇子女孩》是繼李安《喜宴》、《飲食男女》、《臥虎藏龍》、魏德聖《賽德克·巴萊》、鍾孟宏《陽光普照》後台灣電影再度叩關奧斯卡國際電影類別。這回將會代表台灣與日本《國寶》、韓國《徵人啟弒》、挪威《情感的價值》、 巴西《這不只是個間諜故事》 等其它14部來自各國的電影，競爭奧斯卡獎最終入圍名單。

此外，文化部長李遠表示恭賀，《左撇子女孩》強勢入選15強，是繼93屆《陽光普照》獲選15強短名單後，台灣電影再次於奧斯卡最佳國際影片單元取得進展，能從全球86部參賽影片的激烈角逐中脫穎而出，也是台灣電影軟實力展現無遠弗屆文化穿透力的最佳證明。

同樣闖進前15強的日片《國寶》，上映後掀起現象級觀影熱潮，票房累積突破173.7億日圓（約35億台幣），成為日本2025年最賣座的非動畫電影，團隊近期積極展開美國奧斯卡宣傳行程，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯親自包場觀影，盛讚電影「一定要在大銀幕觀賞」，並誇導演李相日才華洋溢，讓李相日忍不住說：「這真的是湯姆克魯斯本人嗎？」讓全場影迷笑翻。第98屆奧斯卡金像獎將於2026年1月22日公布正式入圍名單，並於3月15日舉行頒獎典禮。