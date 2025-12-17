《左撇子女孩》挺進奧斯卡15強！ 寫下歷史新頁「台灣首位女導演」

《左撇子女孩》入選2026奧斯卡短名單。（圖／駐洛杉磯台北經濟文化辦事處 ）

美國第98屆奧斯卡金像獎於16日公布入圍短名單（Shortlist），台灣導演鄒時擎執導的《左撇子女孩》成功挺進「最佳國際電影」15強。這不僅是繼李安、鍾孟宏之後，台灣電影再度叩關奧斯卡殿堂，鄒時擎更成為「台灣影史第一位」有作品入選奧斯卡國際電影短名單的女導演。

奧斯卡主辦方美國影藝學院正式公布入選第98屆奧斯卡的各項短名單，《左撇子女孩》代表台灣挺進奧斯卡最佳國際影片的入選短名單，是繼2021年《陽光普照》後，再次有台灣作品在此獎項中獲得佳績。

本次共計15部片角逐最後5個入圍名額，《左撇子女孩》的對手包括韓國《徵人啟弒》、日本《國寶》、巴西《這不只是個間諜故事》、挪威《情感的價值》等。第二階段投票將於2026年1月12至16日進行，並於1月22日公布最終入圍名單；頒獎典禮於2026年3月15日舉行。

導演鄒時擎接獲喜訊後也激動致謝，表示希望以這部片讓世界不同文化與視角看見台灣、理解台灣。而16日正好也是鄒時擎的生日，在這一天迎來入選消息，別具特別意義。

《左撇子女孩》是以台北喧騰的夜市為背景，講述一位單親母親帶著兩個女兒遷居台北，在夜市擺攤謀生，面對陌生的城市與新生活的挑戰，母女三人在適應的過程中，既掙扎於現實壓力，也在彼此的依靠與牽絆中尋找家的歸屬感。

片中以獨特的視角捕捉台灣夜市文化的生命力，透過充滿感官張力的影像語言，探索女孩在傳統家庭束縛與自我意識覺醒之間的拉扯，不僅是一部關於家庭與成長的作品，更是一場關於情感、身份與自我認同的深刻對話。

