《左撇子女孩》搶進奧斯卡15強 文化部嗨喊「見證台灣軟實力」

即時中心／林韋慈報導

美國影藝學院今（17）日凌晨公布奧斯卡金像獎短名單，台灣代表電影《左撇子女孩》入圍最佳國際影片15強短名單，導演鄒時擎也成為台灣首位入圍奧斯卡短名單的女性導演。文化部也發出祝賀，肯定台灣電影的國際能見度。

鄒時擎透過電影公司表示，入圍奧斯卡短名單是重要里程碑，「希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界以不同文化與視角看見台灣、理解台灣。」她也感謝電影團隊的每一位夥伴，強調作品凝聚了夥伴們的專業與心血，也承載了他們對電影的期待。



《左撇子女孩》改編自鄒時擎個人生命故事，已入圍坎城、蘇黎世、多倫多、釜山等超過15個國際影展，並獲羅馬影展最佳電影、斯德哥爾摩國際影展最佳女演員。文化部長李遠指出，繼93屆《陽光普照》獲選15強短名單後，台灣電影再次於奧斯卡國際影片單元取得突破，從全球86部參賽影片的激烈角逐中脫穎而出，顯示台灣的軟實力與國際宣傳策略成功。

文化部則稱，各國皆派強片角逐奧斯卡獎最佳國際影片，《左撇子女孩》能突圍，顯示國際宣傳策略成功，及台灣故事與普世情感的完美結合。文化部將持續挹注行銷資源，協助劇組在接下來的關鍵投票期進行北美宣傳，全力衝刺奧斯卡正式提名，期盼能繼「臥虎藏龍」之後，再次將小金人帶回台灣。

第98屆奧斯卡金像獎將於2026年1月22日公布正式入圍名單，頒獎典禮則訂於3月15日舉行。

