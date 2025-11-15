左撇子女孩 演員奪2國際大獎

記者周毓洵／綜合報導

問鼎金馬9項大獎的國片《左撇子女孩》再傳捷報！不僅上映後在臺掀起觀影熱潮、票房穩步邁向500萬元，國際肯定也接連到來。女主角馬士媛拿下第36屆斯德哥爾摩國際影展最佳女演員，成為首位奪下此獎的臺灣演員，9歲小演員葉子綺則在洛杉磯贏得亞洲世界電影節「雪豹新星獎」，替劇組在金馬獎頒獎前增添氣勢。

馬士媛奪斯德哥爾摩影展影后

馬士媛憑藉在片中飾演叛逆姊姊「宜安」的爆發力演出，成功征服國際評審。這不僅是她演藝生涯的重大里程碑，更是臺灣影史首度在斯德哥爾摩影展奪下影后寶座。上一次有華語女星奪獎，是1994年王菲憑《重慶森林》獲獎，時隔30年再次傳出捷報。馬士媛興奮表示：「能得到這份肯定真的很意外，也很榮幸！更開心臺灣的故事能在那麼遠的地方被看見。」

葉子綺獲雪豹新星獎肯定

在片中飾演妹妹「宜靜」的葉子綺，今年才9歲，就在臺灣入圍金鐘獎與金馬獎雙項肯定，如今再添一座國際獎項亞洲世界電影節「雪豹新星獎」。該獎旨在鼓勵亞洲最具潛力的新生代演員，她自然又細膩的演出深受評審青睞。葉子綺在臺上可愛致謝：「我會慢慢長大，繼續當一個快樂的演員，謝謝所有幫助我的人！」

《左撇子女孩》由導演鄒時擎執導，描述單親媽媽帶著兩姊妹回到臺北夜市討生活，卻因家族禁忌「左手不能用」而掀開深藏多年的秘密。電影目前全臺熱映中，並將代表臺灣競逐2026年奧斯卡國際電影獎項。更多映後活動與放映資訊可見光年映畫官方社群平臺。

葉子綺（中）落落大方的應對態度及優秀外語實力，獲得國際影壇好評。（光年映畫提供）

《左撇子女孩》製作人西恩貝克（右起）、導演鄒時擎、演員葉子綺、馬士媛正在北美宣傳。（光年映畫提供）