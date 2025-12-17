《左撇子女孩》獲選奧斯卡最佳國際影片短名單

記者王丹荷／綜合報導

美國影藝學院公布第98屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」短名單（Shortlist），導演鄒時擎執導的《左撇子女孩》，在競爭激烈的全球候選片單中脫穎而出，成功獲選前15強短名單，導演鄒時擎成為臺灣影史首位入選該獎項短名單的女導演。

導演鄒時擎得知入選消息後，表達了激動與感謝：「入選奧斯卡短名單，對我們而言是一個重要的時刻。希望透過這部電影，把臺灣推向國際舞台，讓世界在不同文化與視角中，看見臺灣、理解臺灣。」她衷心感謝一路支持與幫助《左撇子女孩》的每一位夥伴。「從創作到完成，這部作品匯聚了無數人的專業與付出，也承載了大家對電影的期待。」

廣告 廣告

《左撇子女孩》是繼李安《囍宴》、《飲食男女》、《臥虎藏龍》，魏德聖《賽德克・巴萊》、鍾孟宏《陽光普照》後，臺灣電影再度叩關奧斯卡最佳國際影片，對手包括挪威《情感的價值》、韓國《徵人啟弒》、日本《國寶》、法國《只是一場意外》、巴西《這不只是個間諜故事》等片。

《左撇子女孩》由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、夏騰宏、林嫣、張允曦、趙心妍等人主演，奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）擔任製作人、共同編劇及剪輯。故事以臺灣夜市為背景，不僅在金馬獎風光入圍9項大獎，在國際影壇也備受矚目，接連入圍坎城影展影評人週、多倫多影展、釜山影展主競賽單元及獲羅馬電影節最佳影片獎。

《左撇子女孩》挺進第98屆奧斯卡「最佳國際影片」15強短名單 。（光年映畫提供）

《左撇子女孩》在國內外影展屢創佳績。（光年映畫提供）