「左撇子女孩」票房破200萬 黃鐙輝盼全世界看到

（中央社記者洪素津台北3日電）國片「左撇子女孩」首週末票房突破新台幣200萬元，導演鄒時擎和演員黃鐙輝、張允曦到各戲院謝票，黃鐙輝重現叫賣哥角色，盼全世界看到這部充滿愛與包容、滿滿台灣味的電影。

由演員蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺主演的電影「左撇子女孩」，入圍金馬獎9項大獎，首週末票房更傳出捷報，突破200萬大關。導演鄒時擎透過新聞稿表示，感謝台灣觀眾的熱烈支持，「可以跟觀眾面對面，回答他們所有的問題，真的很開心也很好玩。」

在映後問答活動上，入圍金馬獎最佳男配角的黃鐙輝，一出場就重現角色「叫賣哥強尼」經典橋段，他分享，「觀眾反應非常熱烈，大家都非常喜歡這部片，期待口碑發酵，讓全世界都可以看到這一部充滿愛與包容、洋溢滿滿台灣味的電影。」

觀眾詢問，身兼製作人、共同編劇、剪接的西恩貝克（Sean Baker），不會說也聽不懂中文，如何寫出中文劇本。鄒時擎表示，原始劇本為英文，是她再翻譯成中文台詞，「雖然西恩聽不懂中文，但他是一位經驗豐富的剪輯師，對表演和情緒有極高的敏銳度，即使沒有語言輔助，他依然能透過演員的眼神、肢體及細微的情緒轉折，捕捉到角色最動人的瞬間。」（編輯：張雅淨）1141103