《左撇子女孩》躍向奧斯卡！台灣導演鄒時擎刷新影史1紀錄

馬士媛（後）與葉子綺在《左撇子女孩》中的家人關係相當寫實，讓觀眾看了心有戚戚焉。（圖／光年映畫）





第98屆奧斯卡今（17）日凌晨公佈初選短名單，最佳國際影片獎項15部入圍名單備受矚目，台灣導演鄒時擎以其執導的電影《左撇子女孩》（Left-Handed Girl）順利入選，成為台灣史上第一位女導演入選奧斯卡國際影片短名單，同時今天也是她的生日，收獲最美好的大禮。奧斯卡正式入圍名單2026年1月22日公佈，頒獎典禮3月16日舉行。

《左撇子女孩》主創們，右起為製作人西恩貝克、導演鄒時擎、演員葉子綺、馬士媛日前在北美宣傳。（圖／光年映畫）

《左撇子女孩》主創們，右起為製作人西恩貝克、導演鄒時擎、演員葉子綺、馬士媛日前在北美宣傳。（圖／光年映畫）

廣告 廣告

繼李安《喜宴》、《飲食男女》、《臥虎藏龍》；魏德聖《賽德克·巴萊》、鍾孟宏《陽光普照》後，台灣電影《左撇子女孩》再度叩關奧斯卡國際電影類別。

《左撇子女孩》3位女演員馬士媛（左起）、葉子綺、蔡淑臻全都入圍金馬獎。（圖／光年映畫）

《左撇子女孩》3位女演員馬士媛（左起）、葉子綺、蔡淑臻全都入圍金馬獎。（圖／光年映畫）

《左撇子女孩》導演鄒時擎在得知入選消息後，表達激動與感謝：「入選奧斯卡短名單，對我們而言是一個重要的時刻，希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界在不同文化與視角中，看見台灣、理解台灣。衷心感謝一路支持與幫助《左撇子女孩》的每一位夥伴。從創作到完成，這部作品匯聚了無數人的專業與付出，也承載了大家對電影的期待。」

《左撇子女孩》由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、夏騰宏、林嫣、張允曦、趙心妍等人主演，奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）擔任製作人、共同編劇及剪輯。描述單親媽媽淑芬（蔡淑臻 飾）帶著兩個女兒宜安（馬士媛 飾）和宜靜（葉子綺 飾）離開鄉下，回到熟悉又陌生的台北，在熱鬧夜市擺攤討生活，3人努力適應都市節奏。當傳統的阿公嚴禁小孫女宜靜，一位左撇子女孩使用被他斥為「魔鬼手」的左手，家族埋藏多年的秘密與心結，也隨之浮現。

第98屆奧斯卡短名單

最佳國際影片

《Belén》阿根廷

《這不只是個間諜故事》巴西

《只是一場意外》法國

《聽見墜落之聲》德國

《Homebound》印度

《總統的蛋糕》伊拉克

《國寶》日本

《All That’s Left of You》約旦

《情感的價值》挪威

《Palestine 36》巴勒斯坦

《徵人啟弒》南韓

《穿越地獄之門》西班牙

《失控夜班》瑞士

《左撇子女孩》台灣

《The Voice of Hind Rajab》突尼西亞



【更多東森娛樂報導】

●通化夜市火辣老闆娘！被發現是「金鐘影后」擺攤下麵

●人生迷惘接演《左撇子女孩》！馬士媛變身檳榔西施搶金馬

●專訪／諧星經歷成養分！黃鐙輝當叫賣哥首戰金馬：從影15年大禮

