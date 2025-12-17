《左撇子女孩》闖進奧斯卡最佳國際電影初選！鄒時擎：讓世界看見台灣

奧斯卡獎短名單在17日清晨公布《左撇子女孩》入圍最佳國際電影，左起馬士媛、葉子綺、蔡淑臻全都入圍金馬獎。（光年映畫提供）

美國影藝學院於臺灣時間今（17）日凌晨正式公告了2026年奧斯卡金像獎國際電影15部入圍電影短名單（Shortlist）。台灣導演鄒時擎以其執導的電影《左撇子女孩》（Left-Handed Girl）順利入選，是繼李安《喜宴》（1993）、《飲食男女》（1994）、《臥虎藏龍》（2000）、魏德聖《賽德克·巴萊》（2011）、鍾孟宏《陽光普照》（2020）後台灣電影再度叩關奧斯卡國際電影類別。更值得一提的是，鄒時擎也憑本片成為台灣有史以來第一位女導演有作品入選奧斯卡國際電影短名單，意義非凡。

《左撇子女孩》導演鄒時擎在得知入選消息後，表達了激動與感謝：「入選奧斯卡短名單，對我們而言是一個重要的時刻。希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界在不同文化與視角中，看見台灣、理解台灣。衷心感謝一路支持與幫助《左撇子女孩》的每一位夥伴。從創作到完成，這部作品匯聚了無數人的專業與付出，也承載了大家對電影的期待。」

《左撇子女孩》自10月底在台上映，電影由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、夏騰宏、林嫣、張允曦、趙心妍等人主演，奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）擔任製作人、共同編劇及剪輯。故事從台灣夜市出發，不僅入圍金馬獎9項大獎，更因導演鄒時擎細膩的敘事與獨特的視角，獲得了國內外影評人與觀眾的廣泛讚譽，雅俗共賞口碑極佳，爛番茄新鮮度達99％。迄今入圍坎城、蘇黎世、多倫多、釜山等超過15個國際影展，逾7個國際影展最佳外語片提名，並在獲得羅馬影展最佳電影、斯德哥爾摩國際影展獲得最佳女演員（馬士媛）等。《左撇子女孩》目前仍在全台戲院熱映中。

