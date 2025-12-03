《左撇子女孩》風靡全球！爛番茄99%好評、Netflix 22國進榜 將代表台灣角逐奧斯卡

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

由台灣導演鄒時擎執導，入圍第62屆金馬獎9項獎項的劇情長片《左撇子女孩》（Left-Handed Girl），在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）上獲得99%新鮮度好評，該片更在Netflix上線3日內便登上全球電影單日熱門榜第9名，更在22國席捲熱門前10名，成績亮眼。文化部也宣布，《左撇子女孩》將代表台灣角逐第98屆奧斯卡國際影片。

《左撇子女孩》在影評網站「爛番茄」上獲得99%新鮮度好評，更在Netflix上線3日內便登上全球電影單日熱門榜第9名。（圖／光年映畫提供）

《左撇子女孩》講述一名單親母親（蔡淑臻飾）帶著2名女兒宜安與宜靜，從鄉村搬回台北市區，在夜市中擺小吃攤維生。不過，這個多代同堂的家庭面臨諸多文化壓力與衝突。其中，年僅5歲的宜靜，因用左手畫圖被爺爺責罵，她的左手更被稱為「惡魔的手」，進而發現一連串家庭故事。電影除了呈現台灣夜市景象及亞洲家庭的互動，更聚焦在受經濟壓力與傳統觀念所苦的底層女性角色。

《左撇子女孩》是導演鄒時擎執導的首部長片，奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）共同擔任編劇與剪輯，並由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、陳慕義、張允曦等演員主演。其中，飾演妹妹宜靜的葉子綺，受到國際影評人讚許，觀眾得以透過宜靜尚未被世俗污染的清澈雙眼，看見充滿魔幻般的台北市。而飾演大姊宜安的馬士媛雖為首次演出，仍憑藉極具戲劇張力的演技，將被迫身兼姊妹和母親的處境演繹得淋漓盡致。

《左撇子女孩》在2025年5月15日在第78屆坎城影展國際影評人週首映，並拿下「發行資助獎」與「金鐵道獎」2項獎項，該片隨後也在各大國際影展嶄露頭角。國內表現也十分優異，在11月22日舉行的第62屆金馬獎中榮獲9項提名，飾演宜安的馬士媛最終獲得最佳新演員獎。文化部也宣布，《左撇子女孩》將代表台灣參加奧斯卡金像獎最佳國際影片。

除了獲獎無數外，《左撇子女孩》也在影評網站「爛番茄」上獲得高達99%的新鮮度好評。據網站Flixpatrol的統計，Netflix在11月28日部分國家串流上線後，不到3日便登上全球電影單日熱門榜第9名，在東南亞國家衝上前5強，並且在玻利維亞、祕魯、委內瑞拉等國都躋身第2名。影評人認為，這部片刻劃三代女性間的求生意志與情感聯繫，也探討重男輕女等傳統觀念與家庭壓力，既具備娛樂性，也能激起觀眾的情感共鳴。

