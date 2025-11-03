「左撇子女孩」首週末票房突破200萬 (圖)

粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人是因《全明星運動會》節目結緣，也曾是節目一員的曹佑寧3日出席2025三立集團內容創新發布會，被問到近來事件，尷尬坦言很難不看到新聞，因為真的太多討論，但自己沒有多想，當初在節目上也是專注在運動比賽上。

鏡報 ・ 2 小時前