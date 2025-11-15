《左撇子女孩》馬士媛繼王菲後奪斯德哥爾摩影后 葉子綺許願成真好萊塢獲獎

《左撇子女孩》右起為製作人西恩貝克、導演鄒時擎、演員葉子綺、馬士媛正在北美宣傳，為明年奧斯卡造勢。光年映畫提供

問鼎金馬獎9大獎項的電影《左撇子女孩》，飾演姊姊的馬士媛入圍金馬最佳新演員，飾演妹妹的葉子綺也入圍最佳女配角。在下週六（11/22）頒獎典禮前，兩人先獲國外演員獎項肯定，馬士媛獲第36屆斯德哥爾摩國際影展（Stockholm International Film Festival）最佳女演員獎，也創下台灣演員首次得獎記錄。9歲的葉子綺則是在洛杉磯獲得亞洲電影世界電影節（Asian World Film Festival, AWFF）「雪豹新星獎」（Snow Leopard Rising Star Award），此獎項旨在表彰亞洲電影界中最具潛力與天賦的新生代演員。

《左撇子女孩》目前台灣票房邁向500萬關卡，更在國際知名影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）上獲得高達98%的新鮮度。導演鄒時擎與身兼製作人、共同編劇及剪接的西恩貝克（Sean Baker）攜馬士媛、葉子綺巡迴北美宣傳，為美國上映及明年1月的奧斯卡國際電影造勢，而台灣方面則由黃鐙輝、林嫣、張允曦勤跑映後活動。

創台灣影史紀錄 馬士媛奪斯德哥爾摩影后

在電影中飾演叛逆姊姊「宜安」的馬士媛獲斯德哥爾摩國際影展影后，在此之前，獲此殊榮的華語女星已是30年前、1994年《重慶森林》的王菲。對於這份驚喜的榮耀，馬士媛表示：「特別感謝斯德哥爾摩電影節的評審給予這份如此令人驚喜的肯定！能夠獲得這個獎項對我意義重大，真的非常榮幸。」

她也開心表示，很高興這部電影能夠去到斯德哥爾摩，讓大家看到台灣的美。她分享了近期在美國宣傳時，觀眾熱情的回饋讓她印象深刻：「會發現即使文化背景不同，他們依然感受到電影中那些關於人與人之間的愛，還有那些說不出口的情感。這份真實，好像真的是跨越語言和地域的。」她更感動地表示，許多觀眾看完後直說想來台灣夜市吃吃喝喝、走走晃晃。

葉子綺（中）驚人的外語實力驚艷國際影壇。光年映畫提供

9歲新星葉子綺閃耀洛杉磯 許願即刻實現

年僅9歲的葉子綺，今年已獲得金鐘獎提名，並入圍本屆金馬獎最佳女配角，更在洛杉磯獲得亞洲電影世界電影節「雪豹新星獎」。葉子綺表示：「我會慢慢長大，繼續當一個快樂的演員。特別感謝Netflix，以及所有幫助過我的人，謝謝大家。」興奮的葉子綺在領獎後開心分享：「才剛許願想要去好萊塢，沒想到現在人就已經到好萊塢了！」

她雀躍地描述這次的洛杉磯之旅，除了出席盛會，還趁空檔吃了心心念念的速食店、到星光大道走一走，甚至規劃去迪士尼樂園玩。她感性地說：「我覺得我是世界上最幸福的小孩，謝謝宜靜讓我找回我的左手，還實現了我的夢想，我真的太開心了。」



