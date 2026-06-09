左撇子改成右手寫書法 法語老師熱愛華人文化
民視新聞／綜合報導
法語老師貝倜博tibo，因為嚮往東方文化，大學時開始學中文、練書法，2011年定居台灣至今。工作之餘，他跟著書法老師墨山嵐學習，從左撇子練成用右手書寫。他希望，未來能夠成為書法藝術家，把興趣變成職業。
神情專注、下筆穩定，來自法國的tibo，跟著書法老師墨山嵐練字四年多，從左撇子練成用右手書寫，他下筆流暢，自成風格。
法國新住民 貝倜博tibo：「我寫書法的時候，真的可以完全忘記時間，就是在漢字的世界，我忘記怎麼說，冥想就是一種這樣子。」
因為學過拉丁書法，他的字帶著些許粗獷的線條，融合行書的流動感，作品呈現出東西方融合的風格。
書法老師 墨山嵐：「他其實有自己的風格，他自己特別喜歡碑帖的字體風格，所以他的字裡面有碑帖的刻痕帶入行書，因為我主要是推廣行書。」
除了練字，tibo也經常和同學交流，尤其對中文字義特別著迷。去年開始，墨老師邀請他擔任課堂助教，協助外國學生理解書法藝術。
書法老師 墨山嵐vs.法國新住民 貝倜博tibo：「因為有些學生可能比較多，或者要做更深入文想探討的部分，我會請阿貝協助我，他會協助同學們例如說沾墨，或者是一些基礎比劃的指導，很喜歡 很喜歡、很有趣。」
來台定居15年，書法已經成為tibo生活的一部分。農曆新年，他創作春聯與紅包，在社群上分享，一步步朝著書法藝術家的目標邁進。
法國新住民 貝倜博tibo：「我自己最喜歡這個，這是一個馬，然後馬上有福，下面是馬到成功，這是我自己寫的紅包，寫比較有拉丁書法的感覺一點點。」
tibo在大學時期接觸東方文化，開始學中文、練書法，後來來到台灣教法語，也在這裡成家。一開始只是好奇，最後卻真的留下來生活，tibo在台灣找到家的感覺。
法國新住民 貝倜博tibo：「我現在在台灣有一個家庭，我老婆的家人對我也都很好，所以我不想離開了。」
(內政部新住民發展基金補助/內政部移民署 監製 廣告)
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