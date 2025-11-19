左撇子遭譏魔鬼手 鄒時擎拍片籲別因愚蠢傳統藏自己

（中央社記者王心妤台北19日電）導演鄒時擎將被長輩說左手是魔鬼手的經驗，花24年變電影「左撇子女孩」，這部片也斬獲無數國際獎項，她則期待，觀眾看完能別再因為「愚蠢的傳統」而隱藏個人特色。

「左撇子女孩」除代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片，也奪羅馬影展最佳影片大獎、坎城影展金鐵道獎等，並入圍第62屆金馬獎9個獎項，電影由鄒時擎跟奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）共同編劇跟剪輯。

鄒時擎接受中央社記者專訪時自嘲從小叛逆、愛頂嘴，媽媽曾建議她離家居住，不然哪天可能被教官父親打死，隨著年紀漸長，她萌生出國生活的想法，並在美國學習剪接時跟西恩貝克認識。

西恩貝克帶著鄒時擎栽入電影世界，兩人從短片「外賣」合作到「歡迎光臨奇幻城堡」、「火紅大箭男」等，但拍攝「左撇子女孩」這部片的種子其實早在2001年就在鄒時擎心裡發芽。

當年她帶著西恩貝克回到台灣，也分享「魔鬼手」的回憶，讓西恩貝克很被觸動，2人當年便製作出類預告的短片，但礙於資金，只能先將計畫擱置。

鄒時擎分享，片中外公抓著童星Nina的手並稱左手是魔鬼手，要把左撇子改成右撇子的橋段，是整部片創作緣起，也是她的親身經驗，當下彷彿做錯事被指責的回憶仍讓她難忘，西恩貝克也鼓勵她拍成電影，兩人便於2001年回到台灣，拍下檳榔攤、夜市等場景。

鄒時擎離開台灣數十年，但她從未擔心故事「過期」，「拍攝是2022年，有些朋友說這點子已經老了，現在沒有人糾正左撇子了，但我認為，這是我的故事啊，為什麼我不能講我的故事！」她笑著說：「直到開拍第一天，Nina媽媽說Nina小時候是左撇子，但她阿嬤不喜歡，擔心她以後結婚會被夫家嫌棄，就硬把她改成右撇子，那時已經是2022年了。」

鄒時擎接著說：「這就代表還是有，有些人可能覺得沒聽到就是沒有，就像重男輕女一樣，大家可能不會討論，因為已經覺得是正常的事了。」

「左撇子女孩」雖是鄒時擎個人故事，但新聞話題總離不開夥伴西恩貝克，鄒時擎笑說，片名已經說了是女孩，這故事充滿台灣元素，「他一個白人沒住過台灣也不會講中文，我不擔心這會變他的故事。」

但她也透露，西恩貝克雖聽不懂中文，在剪接時反倒成為助力，讓他不會被語言「迷惑」，而是更專注畫面、演員表現等氛圍。

花了24年拍一部電影呈現台灣女性故事，鄒時擎透露，初期想表達在台灣長大的女性面臨重男輕女、社會壓迫，「我覺得一路拍下來，把背後意義說出來，真的是一個非常、非常爽快的感覺，我真的希望能影響更多人，希望大家討論，然後做到改變。」

「就像Nina的奶奶得知她『左撇子女孩』，覺得竟然這也能變成一部電影，就不再糾正她。」鄒時擎強調，Nina找回了左手，她希望更多人因此找回自己的獨特，「不要因為愚蠢的傳統而改變自己，甚至隱藏自己的特色。」

「左撇子女孩」全台上映中。（編輯：龍柏安）1141119