《左撇子》拚奧斯卡風向球 葉子綺入圍最佳年輕演員

葉子綺6日以《左撇子女孩》入圍評論家選擇獎的「最佳年輕演員」。（資料照片）

第31屆評論家選擇獎6日公布入圍名單，萊恩庫格勒執導的《罪人》入圍17項領跑，李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》則獲14項入圍。台灣電影《左撇子女孩》代表台灣將角逐最佳國際影片，其中9歲童星葉子綺更入圍「最佳年輕演員」，人在波蘭跑映後宣傳的她，非常感謝導演鄒時擎及西恩貝克，表示「能夠入圍感到非常榮幸且幸運，謝謝大家喜歡這部片，台灣的故事能被世界看見是最珍貴的事」。

評論家選擇獎被視為奧斯卡獎的風向球，今年競爭也相當激烈，除了受矚目的《罪人》入圍包含最佳影片、導演、男主角、女配獎以及多項技術大獎外，《一戰再戰》入圍14項中也包括4個表演獎項，《科學怪人》與明年將在台上映的《哈姆奈特》各自拿下11項提名。

倒是《魔法壞女巫：第二部》雖獲得7項入圍，包括最佳影片、最佳女配角等，但女主角辛西婭艾利沃卻成為大遺珠，並未入圍最佳女主角獎，入圍的則有艾瑪史東、蘿絲拜恩等演員。

至於葉子綺則會對上《罪人》的邁爾斯卡頓、《哈姆奈特》的雅各比約佩、《凶器》的卡莉‧克里斯多福，以及《日租家庭》的香農戈爾曼等人角逐「最佳年輕演員」；《左撇子女孩》也將與南韓的《徵人啟弒》等片一同競爭最佳國際影片。評論家選擇獎將在明年1月4日登場。