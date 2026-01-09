左擁台積電右抱鴻海！00881權重破50％績效輾壓大盤…一月除息搶賺過年紅包

台積電法說會前股價勢如破竹，鴻海也傳好消息，AI伺服器出貨持續放量下，雲端網路與相關零組件拉獲動能爆發，2025年全球營收突破八兆元，法人樂觀看待後續績效，觀察一月即將除息的百檔ETF中，又以國泰台灣科技龍頭（00881）前二大成份股就是台積電、鴻海佔比過半最受矚目，有護國神山台積電加持，也能搭上鴻海今年訂單成長效應，00881 ETF規模自去年9月以來，一季就成長近25%，最新規模已超過新台幣808億元，今年以來短短一周多即狂增超過84億元，自1月除息訊息公告後，近日成交量顯著增長，再掀一波資金行情。

00881經理人蘇鼎宇指出，一月以來隨著外資陸續調高台積電目標價，另一個值得關注的即是鴻海表現，受到AI伺服器出貨暢旺及折疊iPhone等多個利多因素加持，高盛預估未來鴻海營收有望大幅成長，給予極高評價並將其列入優先買進名單，摩根士丹利亦上調鴻海EPS（每股盈餘）。00881追蹤指數精選的成份股中，兩大成份股台積電和鴻海佔比即高達50%，從2025整年度00881報酬率39.15%，遠勝台灣加權總報酬指數的29.47%，即可看出ETF追蹤指數的優異表現。

值得留意的是，00881追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數」，ETF配息機制為一年兩次，每年1月、8月除息，最近一次即將在1月20日除息，參與配息最後申購日為1月19日，目前官網已公告第一階段預估配息內容，投資人可以留意預計於1月15日公布的第二階段實際配息公告，本次股息將於2月12日過年前發放，預計約27萬股民可受惠。

00881經理人蘇鼎宇表示，台股今年春節有長達11天的休市，從2月12日開始到2月22日止，金馬年開盤日為2月23日，投資人可以積極把握過年前有望迎來的的紅包行情，有資金需求的民眾，在選擇1月除息的ETF中，應先從產業趨勢選起，優先挑選科技AI類型的ETF，因其為台股市場成長的主要動能，影響ETF除息後的填息力度。00881精準聚焦台股國家科技隊，近五日的日均成交量近5萬張，是1月ETF市場中的熱門標的。

至於哪些ETF有機會從蛇年旺到金馬年？00881經理人蘇鼎宇認為，台股兩大支撐半導體、金融今年表現都可期待，特別是生成式AI已經從2022年第四季火熱至今，各國競相角逐主權AI地位，今年很可能就是消費端AI發展的重要關鍵轉折，可預見的是AI走入人類生活是必然趨勢，台灣的半導體產業至少具備3-5年的成長動能，這也是打包30檔台灣大型科技半導體領導品牌ETF00881的最大優勢，不用準備百萬元買台積電，00881目前股價約新台幣34元（1/8收盤價34.45元)，每張只要新台幣3萬多元，小資族也能輕鬆參與台灣AI半導體產業的龐大商機。

00881累計報酬率表（報酬率單位：%）

基金名稱

三個月

六個月

一年

二年

三年

報酬率

排名

報酬率

排名

報酬率

排名

報酬率

排名

報酬率

排名

國泰台灣科技龍頭ETF（00881）

13.9713

41.777

39.155

102.096

192.933

同類型基金平均

8.97

24.66

19.70

51.99

117.29

評比基金數

66

65

58

48

37

